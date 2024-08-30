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    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пришло время антикризисной нефтяной дипломатии

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

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    30 августа 2024, 14:15 • Новости дня

    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана Юсупова нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались американскими гражданами, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства, пишут Telegram-каналы.

    Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Соединенных Штатах, но заявляли, что роды проходили на территории Татарстана, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Детей зарегистрировали через консульство, теперь судье Юсупову грозит лишение должности. Он сам отказался общаться со следствием и ожидает отставки. В отношении Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве заведено уголовное дело.

    Кроме того, старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

    В Сети также опубликовали фотографии американского паспорта одного из сыновей Юсупова.

    В 2023 году украинское Минобороны подтверждало, что дети главы ведомства Рустема Умерова проживают в США.

    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    29 августа 2024, 03:00 • Новости дня
    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области

    Замдиректора ЦРУ Коэн: Разведка США обсуждает с ВСУ планы по закреплению в Курской области

    В ЦРУ рассказали о планах ВСУ закрепиться в Курской области
    @ Central Intelligence Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ строят оборонительные сооружения в Курской области, ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках их попытки закрепиться на российской территории, заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн.

    Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке США, заявил, что ВСУ намерены удержаться на территории России в течение некоторого времени, несмотря на то, что были вынуждены частично отступить. По его словам, у украинских военных «нет намерений аннексировать российскую территорию», ЦРУ находится в контакте с Киевом по обсуждению дальнейших планов Украины в Курской области, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт сообщил, что ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область.

    В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    30 августа 2024, 00:10 • Новости дня
    Пентагон отказался подтвердить, что F-16 был сбит из Patriot

    Сингх: Пентагон не может подтвердить информацию о том, что F-16 на Украине был сбит из Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх отметила, что не готова подтвердить информацию о том, что украинцы по ошибке сбили из Patriot самолет F-16. Она так же добавила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом F-16. Сингх предложила обратиться за комментариями к украинской стороне, передает РИА «Новости».

    Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Позже ВСУ официально подтвердили гибель пилота.

    Между тем, телеканал CNN сообщил, что погибший летчик F-16 Алексей Месь был «лучшим украинским пилотом», он одним из первых прошел обучение управлению этими американскими истребителями.

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    28 августа 2024, 04:28 • Новости дня
    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России

    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

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    30 августа 2024, 11:30 • Новости дня
    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Спикер МИД Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что США предоставили Украине неограниченные полномочия на проведение военных операций на российской территории.

    Согласно ее официальному комментарию на сайте ведомства, Вашингтон фактически стал стороной конфликта и стремится к эскалации напряженности.

    Захарова подчеркнула, что администрация Байдена готова пойти на новые уступки киевскому режиму и предоставить ему доступ к еще более мощному вооружению.

    Также дипломат отметила, что подобные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и стремится нанести стратегическое поражение России.

    «Эскалационный курс США становится все более вызывающим», – указала она.

    Дипломат также обратила внимание на то, что США ведут закрытые переговоры с киевским режимом о расширении зоны военных действий.

    Захарова призвала международное сообщество осудить действия США и Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заключение Захарова заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и интересов.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия. Однако страны ЕС не пришли к единому мнению по ударам ВСУ по территории России.

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    28 августа 2024, 01:28 • Новости дня
    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину

    Лавров указал на уточнение российскими властями ядерной доктрины

    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани отметил, что в США угрозу третьей мировой войны рассматривают «как нечто, что может затронуть исключительно Европу», передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что у России «есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия». Как заявил министр, она, «кстати, сейчас уточняется».

    Глава МИД России отметил, что Вашингтону о российской доктрине «очень хорошо известно».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

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    30 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    Маск увидел «американский след» в задержании Дурова
    Маск увидел «американский след» в задержании Дурова
    @ Jeffrey Mayer/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

    «Тревожащая возможность», – написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter заблокирован в России). Так он прокомментировал интервью  экс- сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, передает РИА «Новости».

    Ранее Бенц заявил, что пока нельзя однозначно говорить о причастности США к событиям вокруг основателя Telegram Дурова.

    Напомним, Дурова поместили под судебный надзор во Франции. Его обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможном развитии дела против Дурова в дальнейшем.

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    29 августа 2024, 01:14 • Новости дня
    ВСУ получили доступ от США к сотням тысяч снимков для вторжения в Курскую область

    NGA: ВСУ получили от США сотни тысяч спутниковых снимков для вторжения в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским военным были доступны предоставленные США сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

    По его словам, коммерческие изображения стали доступны через портал, известный как G-EGD, в настоящий момент там находятся более 400 тыс. записей, передает РИА «Новости».

    Уитворт прямо не подтвердил, что ВСУ взяли данные с портала для нападения на Курскую область, однако отметил, что доступ всегда сохраняется.

    Ранее The New York Times писала, что в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные.

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    30 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Американские СМИ: Гибель пилота F-16 стала серьезным ударом для Украины

    The Telegraph: Гибель пилота F-16 стала серьезным ударом для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Крушение истребителя F-16, на борту которого находился один из наиболее опытных украинских пилотов, стало серьезным ударом для ВСУ, пишет британская газета The Telegraph и американская Washington Post.

    По данным издания, потеря обученного пилота наносит больший ущерб украинской авиации, чем потеря дорогостоящего самолета, передает «Российская газета».

    Washington Post также подчеркивает, что погибший летчик Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16. Его гибель значительно ослабляет украинскую авиацию и может замедлить темпы ее перевооружения, передает РИА «Новости».

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 05:15 • Новости дня
    Посол России назвал цели Запада на Южном Кавказе

    Посол Евдокимов: Запад стремится вытеснить Россию с Южного Кавказа

    Tекст: Вера Басилая

    Главная цель Запада на Южном Кавказе – вытеснить Россию и подорвать интеграционные процессы в Евразии, заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

    В интервью РИА «Новости» российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов выразил глубокую озабоченность по поводу действий Запада на Южном Кавказе. По его словам, Запад преследует далеко идущие цели, направленные на дестабилизацию региона и ослабление позиций России.

    По мнению дипломата, Запад готов на любые провокации, чтобы достичь своих целей, включая разжигание конфликтов. В качестве примера он привел действия киевского режима, который, по его мнению, является марионеткой Запада и используется для дестабилизации ситуации в регионе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отмечает активизацию попыток США и их союзников использовать внутрирегиональные противоречия на Южном Кавказе, чтобы накалить ситуацию у российских границ.

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    29 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Песков назвал воровством передачу Киеву доходов от российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Передача Киеву доходов от российских активов незаконна и будет иметь последствия для Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, данные действия являются незаконными, передает ТАСС.

    «Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация – по-русски говоря, воровство», – подчеркнул Песков.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

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    29 августа 2024, 12:42 • Новости дня
    Политолог Саймс рассказал, что после обыска ФБР не предъявило обвинений

    Tекст: Александра Юдина

    Американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс заявил, что ФБР провело обыск в его доме в США, однако никаких официальных обвинений ему предъявлено не было.

    Саймс связывает эти действия с его работой на российском телевидении и считает их попыткой давления, передает ТАСС.

    «Мне про это никто не говорил… Но уверен, что, если бы моим адвокатам это сказали, они бы со мной поделились», – заявил политолог.

    Он считает, что действия американских властей направлены на оказание давления на него и других российских журналистов, работающих за рубежом.

    Политолог также сообщил о заморозке своих банковских счетов в США и изъятии личного имущества во время обыска. Он выразил надежду на то, что американские власти предоставят объяснения своим действиям и вернут ему изъятое имущество.

    Саймс не исключил возможности судебных разбирательств в будущем, однако отмечает, что не верит в объективность американского суда в его отношении. Он также заявил, что не планирует в ближайшее время посещать США из соображений безопасности.

    Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

    В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.

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    28 августа 2024, 16:30 • Новости дня
    Стало известно о финале сериала по автобиографии Бутиной «Тюремный дневник»
    Стало известно о финале сериала по автобиографии Бутиной «Тюремный дневник»
    @ Дмитрий Бабенко

    Tекст: Александра Юдина

    Финал сериала по автобиографии Марии Бутиной «Тюремный дневник» будет существенно отличаться от книги, рассказал близкий к кинокомпании «Триикс Медиа» источник.

    «На съемках сериала по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник» в Кирове зрителей ждет неожиданный финал», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам источника, по сюжету сериала главную героиню Марию, роль которой исполнит актриса Мария Лопатина, пригласили учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения.

    «Марии придется сделать главный выбор в жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью стране, свободой и смертью», – указал он.

    По информации источника, съемочной площадкой могут стать неожиданные места в городе, первыми киногруппу увидят очевидцы в местном аэропорту.

    Картина состоит из восьми серий. В числе проходивших кастинг были актеры из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

    Напомним, Мария Бутина – российский политик и публицист, была арестована в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. Освободившись после полутора лет тюрьмы, она смогла вывезти 1,2 тыс. страниц зашифрованных записей тюремного дневника.

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