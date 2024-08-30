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Российский Ми-28НМ нанес удар по позициям ВСУ и технике в Курской области
Российский военный вертолет Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны.
Экипаж российского вертолета Ми-28НМ успешно выполнил боевую задачу по уничтожению живой силы и бронетехники ВСУ, находившихся на территории Курской области, передает РИА «Новости».
Затем экипаж вертолета благополучно вернулся на аэродром базирования. Данные разведки подтверждают, что в результате удара был нанесен значительный урон противнику, уничтожены живая сила и бронетехника ВСУ.
Ранее экипажи вертолетов Ми-28НМ управляемыми противотанковыми ракетами уничтожили личный состав, автомобильную и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.