Маск увидел «американский след» в задержании Дурова

Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря

Американист Дробницкий: Задержание Дурова усилило политический раскол в США

Tекст: Евгений Поздняков

«Telegram слабо распространен в США. Обычно этим мессенджером пользуются сотрудники СМИ. Поэтому и создатель приложения Павел Дуров для простых американцев остается по большому счету лицом малоизвестным», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Другое дело, что для таких людей, как Илон Маск или Такер Карлсон, бренд Telegram – не пустой звук. Для них произошедшее может послужить еще одним поводом для упоминания степени проседания свободы слова в западном мире. Они уже активно обсуждают задержание Дурова, критикуют ту либеральную модель, строителями которой выступали в том числе и люди из администрации Байдена», – подчеркивает собеседник.

«То есть данное событие стало еще одной каплей в огромном море противоречий американской политики. Интересно, что люди из республиканского и демократического лагерей дают задержанию создателя Telegram радикально полярные оценки. Это позволяет убедиться в том, что страна фактически разделена на две ненавидящие друг друга части», – уточняет эксперт.

«И в этом контексте ситуация может сказаться на ходе выборов в США. Критики Байдена получили очередной повод для упреков в сторону нелюбимого президента. Однако разогнать с помощью Дурова волну общественного недовольства будет непросто. В конечном счете для этого нужен минимум арест Илона Маска», – акцентирует собеседник.

«Что касается степени причастности Штатов к задержанию Дурова – в настоящий момент оценить ее крайне непросто. У нас мало данных, однако здесь куда большую роль играет общественное мнение. В ситуации колоссальной международной напряженности многие попросту готовы поверить в то, что США имеют к этому событию непосредственное отношение – а значит, эту позицию могут использовать политические оппоненты Байдена», – заключил Дробницкий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США. По его мнению, американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную платформу и расширить свое влияние в информационном пространстве.

«Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», – заявил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Госдепартамент и ЦРУ неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Именно это и стало причиной преследования Дурова, считает он.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – указал Володин.

На фоне истории с задержанием Дурова, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома, пишет «Газета.ru».

«В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и высказывали большое недовольство нашими командами, если мы не соглашались», – сообщил Цукерберг.

Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», – цитирует Цукерберга РИА «Новости».

Между тем Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет преследование Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что преследование главы мессенджера не имеет «политической подоплеки». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как социальных, так и военных.