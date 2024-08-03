Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.8 комментариев
Россиянин не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ
Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой гонке по велоспорту на ОИ
Россиянин Глеб Сырица не смог финишировать в групповой гонке на олимпийском турнире в Париже по велоспорту на шоссе, победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.
В официальном протоколе напротив фамилии Сырицы значится статус DNF (не финишировал), передает РИА «Новости».
Эвенепул стал двукратным олимпийским чемпионом, его время 6 часов 19 минут 34 секунды. До этого он выиграл гонку с раздельным стартом. Вторым финишировал француз Валентен Мадуа , на третьем месте – тоже француз Кристоф Лапорт.
Российский велогонщик Сырица является многократным призером юниорских и молодежных трековых чемпионатов мира и Европы, он победитель любительских шоссейных гонок в Испании.
Ранее теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал олимпийского турнира в парном разряде.