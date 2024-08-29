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ВЦИОМ: 76% опрошенных в Санкт-Петербурге ожидают победу Беглова на выборах
ВЦИОМ: 76% электорально активных жителей Санкт-Петербурга ожидают победу Беглова на выборах
Большая часть жителей Петербурга уверена в победе на предстоящих выборах главы города действующего губернатора Александра Беглова, говорится в исследовании ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
По мнению опрошенных респондентов, в тех регионах, где в сентябре состоятся выборы глав субъектов Федерации, наибольшие шансы на победу имеют действующие губернаторы – Андрей Чибис в Мурманской области, Алексейц Беспрозванных в Калининградской области, Георгий Филимонов в Вологодской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Бату Хасиков в Республике Калмыкия, Андрей Турчак в Республике Алтай и Александр Беглов в Санкт-Петербурге.
Популярность Беглова объяснил в ходе прошедшего в четверг круглого стола на тему «Выборы 2024: финальный прогноз» руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Здесь абсолютная известность Александра Беглова. Меньше информированность о выборах – 68%. Но это типичный показатель для крупных мегаполисов. Уровень явки пониже, чем в других регионах. При этом 76% среди электорально активных заявили о том, что они ожидают победу Александра Беглова», – пояснил Мамонов.
Исследование ВЦИОМ проводилось с 26 по 27 августа 2024 года, опрошено 1,6 тыс. человек, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.