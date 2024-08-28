Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
Выплаты жителям Курской области превысили 1 млрд рублей
Около 70 тыс. жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ, получили финансовую помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Общая сумма выплат составила 1 млрд 46 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на министерство.
Только за последние сутки через систему госуслуг поступило 3 тыс. заявлений на получение материальной помощи. В это же время 20 тыс. жителей Курской области получили 300 млн рублей.
Ранее в МЧС сообщили, что министерство и волонтеры помогли воссоединить 330 семей, эвакуированных из Курской области.