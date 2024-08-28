Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.