Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у детей

Эндокринолог Матяж: У здоровых детей норма содержания сахара должна составлять менее 5,6 ммоль/л

Tекст: Татьяна Косолапова

«Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний, которая характеризуется хронической гипергликемией (когда уровень сахара в крови выше нормы), обусловленной нарушениями секреции или действия инсулина либо сочетанием этих нарушений. При данном заболевании отмечаются нарушения углеводного, жирового и белкового обменов. Это происходит в связи с нарушением действия инсулина на ткани-мишени. Инсулин – это гормон, который «превращает» глюкозу в гликоген, который является основным энергетическим источником в организме человека», – говорит Матяж.



Существует два основных типа сахарного диабета: первого типа (инсулинозависимый) и второго типа (инсулинонезависимый), продолжает врач. В первом случае заболевание аутоиммунное и развивается, если есть генетическая предрасположенность. У таких людей происходит гибель бета-клеток поджелудочной железы (а именно она вырабатывает инсулин) и возникает абсолютная инсулиновая недостаточность. Сахарный диабет второго типа относится к неоднородной группе метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, и обусловлен нарушениями секреции или действия инсулина либо сочетанием этих нарушений. Есть еще и другие специфические формы сахарного диабета, в основном это наследственные синдромы с моногенным типом наследования.

«Уровень сахара в крови человека регулируется гормоном инсулином, который вырабатывают бета-клетки поджелудочной железы. На любой прием пищи, содержащий углеводы, поджелудочная железа как бы выпускает в кровоток определенное количество инсулина, в задачу которого входит утилизировать данное количество глюкозы из пищи в кровь – перевести глюкозу в гликоген и запастись им в мышцах, печени, головном мозге и других органах. Также поджелудочная железа постоянно вырабатывает определенное количество инсулина для поддержания нормального уровня сахара в крови», – делится специалист.

Она объясняет, что в рационе человека должны быть белки, жиры и углеводы. У детей суточный рацион зависит от возраста и пола, при этом белков всегда должно быть 20–30%, жиров 20–30%, а углеводов, соответственно, 50–60%. Но нужно понимать, что углеводы различаются по своему происхождению, имеют отличные характеристики, например усвояемые или неусвояемые, быстрые или медленные и т. д. Поэтому немаловажно учитывать гликемический индекс продукта как «коэффициент сладости». У сахара, например, он стопроцентный – это очень «быстрый углевод», то есть тот, что быстро всасывается и быстро повышает сахар в крови.

«Если ребенок будет есть слишком много конфет, кондитерских изделий и других сладостей, то действительно может развиться сахарный диабет, но только второго типа. Дело в том, что употребление большого количества сладкого, а, как правило, это высококалорийные продукты, может привести к возникновению ожирения. А именно при избыточной массе тела происходит состояние инсулинорезистентности, когда много сахара, много инсулина, а рецепторы, которые должны перевести глюкозу в гликоген, не работают. Как итог возникают метаболические нарушения», – рассказывает Матяж.

Она уточняет, что сахарный диабет первого типа развиться из-за бесконтрольного поедания сладкого не может, поскольку это генетическое заболевание. Приобрести его невозможно.

Сдавать анализы на сахар, продолжает специалист, необходимо при появлении классических жалоб манифестации диабета первого типа – полиурия (частые мочеиспускания), полидипсия (жажда) и полифагия (повышенный аппетит и на этом фоне похудение). Обязательный регулярный контроль анализов также необходим, если у ребенка есть ожирение. Кроме того, детям с избыточной массой тела показано проведение специализированных тестов на нарушения углеводного обмена, которые, как правило, назначаются эндокринологом.

У здоровых детей без диабета норма содержания сахара в плазме натощак должна составлять менее 5,6 ммоль/л, а через два часа после еды – не более 7 ммоль/л. Эндокринолог предупреждает, что у детей раннего возраста может быть снижена минимальная граница уровня глюкозотелерантного теста натощак до 3–3,5 ммоль/л.

Для того чтобы соблюдать норму сахара у ребенка, детский эндокринолог рекомендует нормализовать питание – соблюдать физиологические нормы по калориям, соотношение белков, жиров и углеводов. Необходимо контролировать режим приемов пищи и исключить «перехваты еды» и перекусы вне основных приемов пищи. Также необходимо привлечь ребенка к регулярной физической активности, спорту, ограничить, а лучше вовсе исключить, в его рационе фастфуд и употребление газированных и прочих сладких напитков, наоборот, увеличить в рационе количество продуктов, содержащих клетчатку. Врач подчеркивает, что ребенок как и взрослый, должен вести здоровый образ жизни.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала норму содержания сахара в крови у взрослых мужчин. При этом она отметила, что эти значения будут разными при заборе цельной крови из вены или пальца и при исследовании плазмы.