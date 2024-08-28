  • Новость часаМЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    10 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    7 комментариев
    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня

    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

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    28 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России

    Политолог Рар: Берлин и Лондон решили вместе готовиться к войне с Россией

    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России
    @ Alberto Pezzali/ZUMA?global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Британии и Германии расширить оборонное сотрудничество продиктовано несколькими факторами. Во-первых, и Лондон, и Берлин испытывают финансовые трудности. Во-вторых, они сходятся во мнении, что конфликт с Россией необратим. И наконец, страны боятся возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Правительство Британии испытывает колоссальные финансовые трудности – Лондон тонет в долгах. Бюджетный голод ощущается и в Германии. Кроме того, эти две европейские страны сходятся в том, что конфликт с Россией – возможно, даже военный – неминуем. Поэтому Лондон и Берлин решили подставить друг другу плечо и маршировать вместе», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, еще одним фактором, послужившим сближению Британии и ФРГ, стало возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. «И в Лондоне, и в Берлине боятся реализации этого сценария. Кандидат в президенты США не раз намекал на то, что Вашингтону не нужен Североатлантический альянс. Вместе с тем испуганные английские и немецкие политики понимают, что НАТО придется чем-то заменить. С этой целью Англия выстраивает новый военный союз в Европе под своим началом», – пояснил собеседник.

    Политолог напомнил, что у Лондона уже есть договоренности с Варшавой, Бухарестом и Киевом. «Теперь приглашение получила и Германия. Я не исключаю, что в этот союз вклинится и Франция, но произойдет это, на мой взгляд, в том случае, если Эммануэль Макрон сумеет выкрутиться и остаться у власти», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах премьер-министра Британии Кира Стармера встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны.

    «Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью», – говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

    Ожидается, что новое соглашение позволит Лондону и Берлину более эффективно координировать свои действия в сфере обороны и безопасности. В частности, стороны планируют расширить совместные военные учения и разработки в области оборонных технологий.

    Кроме того, Британия и Германия хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

    В канцелярии Стармера добавили, что вечером 28 августа британский премьер планирует посетить Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр. 29 августа у него запланирован рабочий завтрак с представителями французского бизнеса, включая руководство компаний Thales, Eutelsat, Mistral AI и Sanofi. Затем Стармер будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    27 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале

    Дюжев получил роль Байдена в сериале от ТНТ

    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в комедийном сериале «Гудбай» телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, повествующем о путешествии президента США Джо Байдена в Россию.

    По сюжету Байден отправился в Россию, чтобы выяснить, почему не работают американские санкции, передает РБК. По прибытии американский лидер потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом», ему придется жить в хрущевке и работать учителем английского, чтобы накопить деньги для возвращения на родину.

    Дюжев, которому досталась главная роль в сериале, признался, что ему любопытно, смогут ли зрители распознать в нем Байдена. По словам креативного продюсера проекта Александра Балдина, цель проекта – несмотря на взаимоотношения двух стран, показать, что «даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».

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    28 августа 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.

    По данным пресс-службы УФСБ РФ по ДНР, задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства лицам, планировавшим совершить теракты на территории ДНР, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий жительница Мариуполя была задержана.

    В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания, в которых подробно рассказала о своей роли в преступной схеме и назвала других лиц, причастных к организации терактов.

    Ранее ФСБ предотвратила подрыв релейного шкафа в Белгородской области.

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    27 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Медведев предложил французским властям арестовать Цукерберга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Франции вслед за сооснователем Telegram Павлом Дуровым отправить под арест главу Meta (признана экстремистской в РФ) Марка Цукерберга.

    По словам Медведева, в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) происходит то же самое, что и в Telegram, там «много всякого мусора и даже преступной активности», передает ТАСС.

    «Но, во-первых, возникает вопрос, несет ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», – указал он на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» – участниками СВО.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Франция задержала Дурова по чьему-то совету.

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    28 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    Группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Коренево, Кремяного и Малой Локни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также сорваны попытки атак в сторону Спального, Ольговки и Русской Конопельки, ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 75 человек, танк и восемь бронемашин. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагостя и Южного.

    Авиация ударила по сосредоточениям личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в Сумской области.

    Украинская сторона на Курском направлении за сутки потеряла до 380 человек и 30 единиц бронетехники, включая танк, БМП, 28 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 тыс. человек, 74 танка, 35 БМП, 62 БТРа, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    28 августа 2024, 09:43 • Новости дня
    В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

    Как сказал он Минобороны, «если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», передает ТАСС.

    В российском военном ведомстве сообщили, что речь идет о гражданских жителях Курской области.

    Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.

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    27 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    Росморречфлот: Порт «Кавказ» продолжает работу после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа морского порта «Кавказ» после атаки со стороны Украины продолжается, идет ликвидация последствий происшествия, сообщили в Росморречфлоте.

    В частности, функционирует автомобильно-пассажирская составляющая Керченской паромной переправы, сообщили в агентстве, передает ТАСС.

    В порту действует особый режим, работают представители силовых ведомств, после чего в гавань допустят экспертов для оценки ущерба. Паром, который затонул в результате атаки ВСУ, планируется поднять, сообщили в Росморречфлоте.

    Кроме того, специалисты продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов. Работы осуществляет ФГБУ «Морспасслужба».

    Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе атаки затонул паром с топливными цистернами.

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    27 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Умер профессор Петербургской консерватории Гаккель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Петербургской консерватории Леонид Гаккель скончался 26 августа на 89-м году жизни.

    О смерти Гаккеля сообщил Мариинский театр в Telegram-канале.

    «Живой ум, инициативность и талант Леонида Евгеньевича навсегда вписали его имя в историю, – отметили в Мариинке. – Его уход стал невосполнимой утратой».

    Прощание с Гаккелем состоится 30 августа в 13.00 на Большеохтинском кладбище в Зале прощания в доме с вывеской «Память бесконечна», добавили в театре.

    Леонид Гаккель родился в Ленинграде в январе 1936 года, окончил Ленинградскую консерваторию. Является автором таких известных книг, как «Еще шесть лет», «Театральная площадь», «Благо усталости», в которых собраны статьи о российских музыкантах второй половины XX века.

    Ранее стало известно о смерти главного художника театра «Эрмитаж» Евгения Добровинского.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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