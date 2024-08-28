Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
В Кремле с пониманием отнеслись к опасениям Трампа насчет угрозы третьей мировой
Опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны понятны: вторжение ВСУ в Курскую область и другие вылазки Киева обостряют обстановку до предела, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, страны так называемого коллективного Запада напрямую вовлечены в этот конфликт, а такие вылазки, как в Курской области до предела нагнетают напряженность, поэтому повод для обеспокоенности есть, передает ТАСС.
«В этом случае к алармистским заявлениям можно относиться с пониманием», – заметил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.