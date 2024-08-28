  • Новость часаРоссийский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
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    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
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    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    19 комментариев
    28 августа 2024, 09:43 • Новости дня

    В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

    Как сказал он Минобороны, «если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», передает ТАСС.

    В российском военном ведомстве сообщили, что речь идет о гражданских жителях Курской области.

    Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.

    26 августа 2024, 20:16 • Новости дня
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины, запечатленный на видео, где он избивает мирных жителей в Курской области, был захвачен в плен бойцами спецназа «Ахмат», сообщили СМИ.

    Как передает RT, на допросе пленный не смог дать внятного объяснения своим действиям, признав, что поступил под влиянием эмоций. «Мне очень стыдно за свой поступок», – заявил украинский военнослужащий.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

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    26 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область

    Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников

    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Умение держать удар является одним из основных качеств президента России Владимира Путина, отличающих его от коллег и предшественников, это показала тяжелая ситуация в Курской области, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.

    «Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.

    Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 12:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военных на Курском направлении

    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    27 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Малая Локня военнослужащие ВС России сдерживали наступление украинских боевиков с первого дня вторжения в Курской области, они построили крепость, сравнимую с Брестской времен Великой Отечественной, заявил военкор Александр Коц.

    Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой Отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Малая Локня находится в приграничной зоне Курской области, военнослужащие 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса «уперлись лбом», не давая ВСУ прорваться вперед, пояснил Коц в материале «Комсомольской правды».

    Замкомандира батальона с позывным «Кадет» пояснил, что напор украинских военных помогли преодолеть морпехи 810-й бригады Черноморского флота.

    В один момент ВСУ начали брать российские силы в окружение, комбат попытался прорваться к ним, но увяз в боях.

    Один из бойцов «Кадета» родом из Суджи застал вторжение в городе, куда его отпустили починить автомобиль. Он решил эвакуировать беременную с двумя детьми на ВАЗ-2107, но вслед ему открыли огонь из пулемета. По словам военнослужащего, от обстрела погибла как женщина, так и дети, а сам он получил пулю в бедро. Бойцу удалось через лес пройти к своим.

    Во вторник Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку ВСУ захватить Малую Локню, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ мародерствовали в Курской области, рассказал военнопленный ВСУ Николай Тяжкороб.

    По его словам, военнослужащие ВСУ мародерствовали в гражданских домах, собирая телефоны, деньги, спиртное, еду, передает ТАСС.

    Тяжкороб добавил: командиры не рассказывали, что их подразделение направляют в Курскую область, при этом половина личного состава сбежала, поскольку у них были деньги и документы, а остальным бежать не было смысла, «потому что их все равно поймают». Он отметил, что военные ВСУ не хотят продолжения боевых действий, и когда российские военные крикнули им сдаваться – он сразу согласился, так как был уже ранен.

    «Чаем напоили, водички дали, нормально относились, не били», – поделился он.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

    Коментарии (20)
    27 августа 2024, 08:19 • Новости дня
    Российские военные отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
    Российские военные отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость, сообщает Минобороны.

    По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку прорыва в населенный пункт Малая Локня, однако российские военнослужащие, занявшие оборону в здании колонии и на прилегающей территории, дали отпор противнику, передает ТАСС.

    Уточняется, что ВС России перед началом боевых действий эвакуировали гражданский персонал и заключенных из опасной зоны.

    Как указано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», бойцы полка 1009 более недели сдерживали атаки ВСУ, которые пытались прорваться вглубь Курской области.

    Уточняется, что российские военнослужащие удерживали женскую колонию со стрелковым оружием в руках, в то время как ВСУ атаковали колонию с помощью немецких БМП Marder, дронов-камикадзе и прочей техники.

    Также стало известно, что несколькими днями ранее российские войска начали операцию деблокирования, прорываясь на помощь к сослуживцам в поселке, после чего бойцы полка 1009 с заканчивающимися патронами начали выходить из окружения и дошли до пункта дислокации ВС России.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что подвиг героев обороны Малой Локни отмечен государственными наградами.

    Несмотря на окружение и атаки превосходящих сил противника на БМП Marder и Stryker, бойцы мотострелкового батальона группировки войск «Север» во взаимодействии с воинами пограничной службы  удерживали противника», – подчеркнул глава региона.

    Военнослужащие мотострелкового батальона за мужеству и отвагу были удостоены ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени и медали «За воинскую доблесть» I степени.

    Ранее подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни.

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    27 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, пояснил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

    Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.

    По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».

    Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    25 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области

    Кадыров: Более 50 срочников эвакуированы из зоны боевых действий в Курской области

    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

    По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 военнослужащего срочной службы из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок, передает ТАСС. Кадыров добавил, что бойцы под плотным минометным огнем ВСУ прорвались в населенный пункт и тремя рейсами вывезли оттуда солдат, в числе которых находились и без вести пропавшие срочники Кужугет Сайын и Куулар Алаш, родители которых обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти.

    Ранее бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области.

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    26 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление живой силы украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Этим ударом самолет также уничтожил украинскую бронетехнику, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после этого самолет вернулся на аэродром вылета.

    На прошлой неделе Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-500 на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.

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    26 августа 2024, 05:45 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Вертолеты Ми-28НМ ночью уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Вертолеты Ми-28НМ уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи вертолетов Ми-28НМ ночью управляемыми противотанковыми ракетами уничтожили личный состав, автомобильную и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора. Удар был нанесен управляемыми противотанковыми ракетами.

    Согласнодокладам разведки, личный состав и техника ВСУ в итоге были уничтожены.

    Ранее сообщалось, что российская пехота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ.

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    27 августа 2024, 11:24 • Новости дня
    Российские спецназовцы захватили ключевую высоту в Суджанском районе

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе активных боевых действий в Суджанском районе бойцы отряда спецназа «Ахмат» штурмом захватили господствующую высоту, удерживаемую ВСУ.

    Уточняется, что при массированной огневой поддержке российские спецназовцы сумели застать бойцов ВСУ врасплох и быстро овладеть позицией, передает ТАСС.

    Захваченная высота позволит российским войскам существенно усилить контроль над оперативной обстановкой в данном районе, а также создать угрозу для тылов противника.

    Кроме того, она может быть использована в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения российских войск.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

    Коментарии (2)
    26 августа 2024, 23:12 • Новости дня
    Ракеты «Точка-У» сбиты над Курской областью
    Ракеты «Точка-У» сбиты над Курской областью
    @ ВоенТВ Беларуси/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, силами российской ПВО над регионом сбиты четыре ракеты комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, киевский режим пытался устроить террористическую атаку около 21.45 мск.

    Напомним, в понедельник российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник самолетного типа над Курской областью.

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    26 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях поручил обеспечить финансирование из бюджета подразделений территориальной обороны в этих регионах.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.

    Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.

    Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.

    Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.

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    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

      9 комментариев
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      Церковь переживет своих врагов на Украине

      Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

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      Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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