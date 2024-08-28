В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку прорыва в населенный пункт Малая Локня, однако российские военнослужащие, занявшие оборону в здании колонии и на прилегающей территории, дали отпор противнику, передает ТАСС.
Уточняется, что ВС России перед началом боевых действий эвакуировали гражданский персонал и заключенных из опасной зоны.
Как указано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», бойцы полка 1009 более недели сдерживали атаки ВСУ, которые пытались прорваться вглубь Курской области.
Уточняется, что российские военнослужащие удерживали женскую колонию со стрелковым оружием в руках, в то время как ВСУ атаковали колонию с помощью немецких БМП Marder, дронов-камикадзе и прочей техники.
Также стало известно, что несколькими днями ранее российские войска начали операцию деблокирования, прорываясь на помощь к сослуживцам в поселке, после чего бойцы полка 1009 с заканчивающимися патронами начали выходить из окружения и дошли до пункта дислокации ВС России.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что подвиг героев обороны Малой Локни отмечен государственными наградами.
Несмотря на окружение и атаки превосходящих сил противника на БМП Marder и Stryker, бойцы мотострелкового батальона группировки войск «Север» во взаимодействии с воинами пограничной службы удерживали противника», – подчеркнул глава региона.
Военнослужащие мотострелкового батальона за мужеству и отвагу были удостоены ордена Святого Георгия – Георгиевского креста IV степени и медали «За воинскую доблесть» I степени.
Ранее подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни.