Власти Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Большая часть политических партий полностью или частично не обнародуют финансовые поступления, их предвыборные кампании могут финансироваться иностранными донорами», – сказал он.

По его словам, среди партий, которые не обнародовали источники финансирования, саакашвилевское «Единое национальное движение» и другие ведущие оппозиционные силы, проверку без претензий прошла правящая «Грузинская мечта».

Ражден Купрашвили отметил, что финансы могут поступать к связанным с этими партиями НПО.

«Такие схемы поступления средств из-за рубежа представляют собой опасность для справедливого процесса выборов», – заявил он.

Глава Антикоррупционного бюро сообщил о проведении в Грузии оппозицией «Фестиваля демократии» при поддержки Института партий и демократий Дании и отметил, что по этому поводу «ведется процесс сбора доказательств».

Также он призвал международные миссии по наблюдению, включая американские Национально-демократический и Международный Республиканский институты, «обнародовать информации о грантах».

По его словам, международные наблюдатели «должны быть нейтральными и объективными, а финансируемые ими мероприятия не должны проводиться в поддержку политических партий».

Иностранное вмешательство в выборы в Грузии запрещено по закону.