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Власти Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы
Руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили заявил о фактах непрозрачного иностранного финансирования оппозиционных партий в Грузии перед выборами в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Большая часть политических партий полностью или частично не обнародуют финансовые поступления, их предвыборные кампании могут финансироваться иностранными донорами», – сказал он.
По его словам, среди партий, которые не обнародовали источники финансирования, саакашвилевское «Единое национальное движение» и другие ведущие оппозиционные силы, проверку без претензий прошла правящая «Грузинская мечта».
Ражден Купрашвили отметил, что финансы могут поступать к связанным с этими партиями НПО.
«Такие схемы поступления средств из-за рубежа представляют собой опасность для справедливого процесса выборов», – заявил он.
Глава Антикоррупционного бюро сообщил о проведении в Грузии оппозицией «Фестиваля демократии» при поддержки Института партий и демократий Дании и отметил, что по этому поводу «ведется процесс сбора доказательств».
Также он призвал международные миссии по наблюдению, включая американские Национально-демократический и Международный Республиканский институты, «обнародовать информации о грантах».
По его словам, международные наблюдатели «должны быть нейтральными и объективными, а финансируемые ими мероприятия не должны проводиться в поддержку политических партий».
Иностранное вмешательство в выборы в Грузии запрещено по закону.