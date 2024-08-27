В Москве прошла конференция к 80-й годовщине освобождения Парижа

Tекст: Александра Юдина

Участниками пресс-конференции стали ведущие эксперты из России и Франции – руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева, временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

Также в конференции приняли участие французский историк, представитель Движения российских соотечественников за рубежом князь Дмитрий Шаховской, член правления Российского исторического общества Константин Певнев, автор и режиссер документального фильма «Голоса Олерона» Степан Решетников, общественный деятель, внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль и историк Рафаэль Оклер.

«Значительную роль в освобождении Франции от нацистов в годы Второй мировой войны сыграли советские военнопленные, которые не смирились с угнетением, нашли в себе силы противостоять плену, смогли осуществить побег и сформировать партизанские отряды», – отметила Малышева, подчеркнув большой вклад самих французов в освободительное движение.

«Их деятельная и активная позиция, к примеру, на острове Олерон, способствовала тому, что союзники практически без боя смогли взять остров, сохранив полностью и живую силу, и вооружение», – сказала она.

Накануне пресс-конференции 25 августа 2024 года во Франции состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Парижа от нацистской оккупации. Однако, вклад Красной Армии и Советского Союза и подвиг советского солдата в освобождение Франции от нацизма не был отмечен.

На торжествах в Париже даже не упоминалось, что в движение Сопротивления входило свыше 5 тыс. русских и советских партизан, а его легенды – эмигрантки Анна Марли (Бетулинская) и Елизавета Скобцова, советский военнопленный и командир партизанского отряда Василий Порик и партизанки Надежда Лисовец и Розалия Семенова внесли немалый вклад в освобождение Франции.

Отказ пригласить Россию в мае 2024 года на торжества по случаю высадки союзных войск во Франции, а затем 25 августа 2024 года по случаю 80-летия освобождения Парижа от нацистов французский историк Рафаэль Оклер и общественный деятель, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль назвали проявлением современной «войны за историю».

По словам внука генерала де Голля Пьера, Шарль считал, что союзники очень небрежно отнеслись к Франции тогда и буквально растоптали ее.

«Надо изо всех сил сражаться против фальсификаций истории. Я был очень возмущен тем, что Россию не пригласили на праздничные мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии. Это плевок по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за свободу. Россия заплатила самую большую цену в борьбе за освобождение мира от нацизма. Без партизанского духа и храбрости русской армии Европу сложно было бы освободить от нацистского нашествия», – сказал он.

О необходимости сохранения исторической памяти о подвиге советских солдат, участвовавших в освобождении Франции в составе движения Сопротивления рассказали представители посольства России во Франции, а также эксперты и историки с российской стороны.