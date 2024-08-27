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    Китай нашел замену российскому углю
    Украина сосчитала число прилетевших по ней в понедельник ракет
    Эксперт объяснил приоритет целей при массированном ударе по Украине
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    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    27 августа 2024, 11:08 • Новости дня

    В Москве прошла конференция к 80-й годовщине освобождения Парижа

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр исторической памяти при президенте в рамках серии мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Парижа представил подлинную историю освобождения города как ключевой точки исторической памяти.

    Участниками пресс-конференции стали ведущие эксперты из России и Франции – руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева, временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

    Также в конференции приняли участие французский историк, представитель Движения российских соотечественников за рубежом князь Дмитрий Шаховской, член правления Российского исторического общества Константин Певнев, автор и режиссер документального фильма «Голоса Олерона» Степан Решетников, общественный деятель, внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль и историк Рафаэль Оклер.

    «Значительную роль в освобождении Франции от нацистов в годы Второй мировой войны сыграли советские военнопленные, которые не смирились с угнетением, нашли в себе силы противостоять плену, смогли осуществить побег и сформировать партизанские отряды», – отметила Малышева, подчеркнув большой вклад самих французов в освободительное движение.

    «Их деятельная и активная позиция, к примеру, на острове Олерон, способствовала тому, что союзники практически без боя смогли взять остров, сохранив полностью и живую силу, и вооружение», – сказала она.

    Накануне пресс-конференции 25 августа 2024 года во Франции состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Парижа от нацистской оккупации. Однако, вклад Красной Армии и Советского Союза и подвиг советского солдата в освобождение Франции от нацизма не был отмечен.

    На торжествах в Париже даже не упоминалось, что в движение Сопротивления входило свыше 5 тыс. русских и советских партизан, а его легенды – эмигрантки Анна Марли (Бетулинская) и Елизавета Скобцова, советский военнопленный и командир партизанского отряда Василий Порик и партизанки Надежда Лисовец и Розалия Семенова внесли немалый вклад в освобождение Франции.

    Отказ пригласить Россию в мае 2024 года на торжества по случаю высадки союзных войск во Франции, а затем 25 августа 2024 года по случаю 80-летия освобождения Парижа от нацистов французский историк Рафаэль Оклер и общественный деятель, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль назвали проявлением современной «войны за историю».

    По словам внука генерала де Голля Пьера, Шарль считал, что союзники очень небрежно отнеслись к Франции тогда и буквально растоптали ее.

    «Надо изо всех сил сражаться против фальсификаций истории. Я был очень возмущен тем, что Россию не пригласили на праздничные мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии. Это плевок по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за свободу. Россия заплатила самую большую цену в борьбе за освобождение мира от нацизма. Без партизанского духа и храбрости русской армии Европу сложно было бы освободить от нацистского нашествия», – сказал он.

    О необходимости сохранения исторической памяти о подвиге советских солдат, участвовавших в освобождении Франции в составе движения Сопротивления рассказали представители посольства России во Франции, а также эксперты и историки с российской стороны.

    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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    26 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе массированной ракетной атаки на Украину в понедельник продемонстрировали новую тактику, обратили внимание аналитики.

    На «принимающей» стороне эту тактику называют каре, как в покере, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Каре» – покерная комбинация, состоящая из четырех карт одного достоинства и одной дополнительной. По аналогии с этим в ходе ракетных ударов по особо важным военным и энергетическим целям было выпущено по четыре ракеты Х-101, за которыми следовала еще одна, указывают аналитики.

    Отмечается, что ранее подобный прием применялся в ходе атаки на киевский завод «Артем» этим летом.

    Напомним, ВС России в понедельник нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

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    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров потребовался Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    26 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции не имеет под собой политической подоплеки, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», – сообщил Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в ЕС нет закона о цифровых услугах, предполагающего арест, потому Дурова арестовали по законам Франции.

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    26 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях, сообщили в парижской прокуратуре в понедельник.

    Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

    В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

    Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

    Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.

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    26 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова

    NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя Telegram Павла Дурова стало необычным шагом для французских властей, сообщает The New York Times.

    «Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», – отмечается в статье NYT.

    Издание напомнило, что ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не имеет политической подоплеки. По его словам, задержание произошло в рамках судебного расследования, начатого в стране 8 июля, и окончательное решение о виновности или невиновности Дурова примут судьи.

    Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа.


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    26 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    Вучич на примере Дурова показал произошедшие за пять лет на Западе перемены

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, отметив, что в мире наблюдается искажение реальности, поскольку Запад адаптирует ситуацию под свои интересы.

    Он указал, что в 2018 году, когда на Дурова оказали «первое мягкое давление со стороны России», 26 западных организаций подписали обращение к российскому государству с призывом не нарушать право на свободу, передает РИА «Новости».

    «Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам», – заявил Вучич в эфире TV Pink.

    Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже 24 августа. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в ряде правонарушений, включая непредставление властям запрашиваемой информации.

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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    26 августа 2024, 21:59 • Новости дня
    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона от власти

    «Неподчинившаяся Франция» подготовила предложение об отрешении Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Депутаты левой партии «Неподчинившаяся Франция» направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эммануэля Макрона от должности президента республики. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщил национальный координатор партии Мануэль Бомпар.

    «Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», – отметил он, передает ТАСС.

    «Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение после того, как Макрон отказался назначить кандидата от левого «Нового народного фронта» – экономиста Люси Касте – на пост премьер-министра.

    Ранее в Елисейском дворце заявили, что такое правительство было бы «недееспособным».

    Напомним, Макрон отклонил кандидатуру левых на пост премьера Франции.

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    26 августа 2024, 17:43 • Новости дня
    Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
    Рособрнадзор получил десятки жалоб на отказ в зачислении в десятые классы
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Рособрнадзор поступили 67 жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс после сдачи экзаменов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

    По его словам, почти половина жалоб поступила из Москвы.

    «Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен», – передает слова Музаева «Интерфакс».

    Он отметил, что все 1800 выпускников, столкнувшихся с проблемой в столице, должны были быть зачислены в свои школы 23 августа.

    Говоря о причинах сложившейся ситуации, Музаев отметил, что они «многогранны».

    «Я думаю, с этим вопросом надо обращаться и к регионам, где возникают такие вопросы, и к отдельно взятым школам. Законом прописано наличие универсальных классов. Часто эта ситуация возникает там, где по какой-то причине школа пытается этот класс не открывать», – добавил он.

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    26 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции

    Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком

    Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отказ французской стороны приглашать российских представителей на 80-ю годовщину освобождения Парижа стал плевком в память героев войны, заявил внук бывшего президента страны Шарля де Голля Пьер де Голль.

    Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».

    Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».

    Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.

    Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    27 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами

    Минобороны: Украинских военных готовят к применению химоружия

    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные проходят обучение по использованию химических веществ, совместимых с западными артиллерийскими системами.

    Кириллов также сообщил о находке в одном из тайников ВСУ веществ, содержащих нитрат таллия и тактические смеси. Он подчеркнул высокую токсичность этих веществ и их потенциальное использование для диверсий и покушений на должностных лиц новых российских регионов.

    Оборонное ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с полученной информацией и предупредило о возможности провокаций со стороны Украины с применением химического оружия.

    Кроме того, Кириллов отметил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты подтверждает опасения России относительно подготовки химических провокаций.

    Ранее в Минобороны допустили создание Киевом «грязной бомбы» из отработанного топлива.

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    26 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Подполье рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить плацдармы на Днепре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка войск ВС России «Днепр» успешно пресекла попытку украинских вооруженных сил при поддержке иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    Украинское командование планировало 24 августа – в День независимости Украины – высадить десанты на левом берегу Днепра, сообщили в подполье, передает РИА «Новости».

    Для проведения этой операции в район Херсона и Очакова было доставлено большое количество плавсредств и наемников из Польши, США и стран Латинской Америки, добавили там.

    Место сосредоточения украинских сил и плавсредств было обнаружено и успешно уничтожено артиллерией.

    Ранее российские войска сорвали перегруппировку ВСУ на каховском направлении.

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    26 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Губернатор сообщил о локализации пожара на Омском НПЗ

    Омский губернатор Хоценко: Ситуация на загоревшемся НПЗ находится под контролем

    Губернатор сообщил о локализации пожара на Омском НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где в понедельник загорелось технологическое оборудование, находится под контролем, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    «В связи с инцидентом на нефтезаводе сообщаю, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

    По его информации, в результате ЧП пострадали два человека, им оказывается медпомощь.

    Напомним, в понедельник на Омском НПЗ произошел пожар.

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


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    26 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях поручил обеспечить финансирование из бюджета подразделений территориальной обороны в этих регионах.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.

    Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.

    Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.

    Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.

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    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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