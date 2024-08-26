Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Пострадавшую при атаке БПЛА на Саратовскую область женщину прооперировали
Пострадавшая при атаке дронов ВСУ на дом в Саратовской области находится в реанимации
Женщина, получившая тяжелые травмы в результате атаки беспилотников на Саратовскую область, перенесла операцию и сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Как указали в пресс-службе, пациентка уже перенесла необходимую хирургическую операцию. В настоящее время она находится в отделении реанимации, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает ТАСС.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что женщина пострадала в результате атаки беспилотников на жилой комплекс в Саратове, она госпитализирована в тяжелом состоянии.