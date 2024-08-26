Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
WP: Трамп приписал себе построенный Обамой участок стены на границе с Мексикой
WP: Трамп приписал себе строительство стены на границе с Мексикой, возведенной при Обаме
Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп похвастался якобы возведенным им участком стены на американо-мексиканской границе, который на самом деле был построен бывшим американским лидером Бараком Обамой, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post (WP), Трамп, посещея приграничную территорию в штате Аризона, рассказал, что он якобы построил там участок американо-мексиканской стены. Отмечается, что на самом деле эта часть стены была возведена при администрации Обамы, что подтвердили в офисе шерифа округа Кочис, передает ТАСС.
По информации издания, посещение Трампом приграничной территории подчеркивает невыполненное им обещание достроить стену во время своего президентского срока. Отмечается, что Трамп выделил на строительство стены более 11 млрд долларов, что стало одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории США. Стена протяженностью около 724 км вдоль юго-западной границы США строилась по распоряжению Трампа с 2017 по 2021 год. Он подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
Ранее Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который объявил о приостановке предвыборной кампании, принял участие в митинге кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Аризона.