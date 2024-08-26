Глобального мира не получилось даже в сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция всё того же мира, с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.0 комментариев
Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram после задержания Дурова
После задержания основателя Telegram Павла Дурова мошенники под видом службы поддержки мессенджера начали предлагать пользователям перенести личные данные на «безопасный ресурс», сообщили в Роскачестве.
Как рассказали в Роскачестве, злоумышленники, под видом службы поддержки Telegram, предлагают пользователям перенести личные данные на «безопасный ресурс», для чего потенциальной жертве приходит ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт, передает ТАСС.
В результате мошенники получают полный доступ к аккаунту.
Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что в Telegram ожидается массовая утечка персональных данных, поэтому пользователям необходимо удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями».
Ранее в Роскачестве рассказали, что аферисты представляются техподдержкой и предлагают якобы отмену удаления аккаунта.