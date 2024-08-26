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Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
Российская армия в понедельник ударила по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военной промышленности, сообщило Минобороны России.
Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными дронами, целями стали критически важные объекты инфраструктуры, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Эти объекты обеспечивали работу украинского ВПК, все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Ранее 26 августа украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ВС России провели массированную атаку на 15 украинских регионов, в энергосистеме страны после этого сложилась «сложная» ситуация.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два F-16, был поражен склад с техникой.
Удары наносились по Киеву, Киевской области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской и Одесской областям, по контролируемой ВСУ части Запорожской области.
Энергохолдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях света по всей территории, обесточены объекты «Укржелдороги» в ряде регионов.