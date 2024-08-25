Названы победители Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Tекст: Ольга Иванова

В 2024 году более 40 000 человек стали участниками онлайн-этапа, среди них были отобраны топ-30, а в следующем этапе топ-6 участников, которые на протяжении двух дней боролись за победу.

«Дорогие спортсмены, в феврале вы начали свой путь в седьмом сезоне «КАРДО»! Более шести месяцев вы проходили различные испытания. Сегодня мы готовы объявить победителей направлений, с которыми продолжим дальше работать. «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это соревнования международного формата, где принимают участие представители 47 стран мира! Я обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы дальше в индустрии уличной культуры и спорта появлялись новые звезды», – прокомментировал генеральный директор международной конкурс-премии «КАРДО» Валентин Работенко.

В награждении победителей принимали участие судьи и организаторы каждого направления. Победители соревнований получили денежные призы и подарки от партнеров Международной конкурс-премии «КАРДО». Общий призовой фонд составил 5 млн рублей.

Премия создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи улиц.

Седьмой сезон Международной конкурс-премии проходит в Ставрополе с 22 по 25 августа. В гранд-финале принимают участие 2500 человек из 47 стран мира.

Победители и призеры направлений получили денежные призы, подарки от партнеров, а также фирменные статуэтки «КАРДО».