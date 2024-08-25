Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Акция «Ночь кино» в Музее Победы собрала более 3,5 тыс. зрителей
В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы стартовала традиционная всероссийская акция «Ночь кино». В течение вечера гости смогли бесплатно посмотреть три яркие новинки российского кинематографа: «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению» и «Воздух».
Помимо кинопоказов, для зрителей была подготовлена насыщенная культурная программа, включающая встречи с известными режиссерами, творческие мастер-классы и концерт классической музыки. Участниками акции «Ночь кино» в Музее Победы и его филиалах стали более 3,5 тыс. человек.
Почетным гостем церемонии открытия стал известный российский режиссер Алексей Герман-младший, отметивший важность кино как средства объединения людей и развития культуры. «Это прекрасная, восхитительная акция, когда в разных городах нашей страны – больших, маленьких, люди могут посмотреть разные фильмы, могут смеяться, плакать, сопереживать, соощущать, быть вместе и быть едиными в момент восприятия кино. Это дает ощущение развития и интереса к культуре в целом», – подчеркнул режиссер.
Девять бесплатных показов прошли в трех залах кинотеатра Музея Победы: «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский».
Акция «Ночь кино» прошла не только в Москве, но и во многих других городах России. Так, например, в Кирове, отмечающем в этом году свое 650-летие, кинопоказы были организованы более чем на 100 площадках.