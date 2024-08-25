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    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    25 августа 2024, 11:09 • Новости дня

    Каноистки Долгова и Черниговская выиграли золото чемпионата мира на дистанции 200 метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянки Анастасия Долгова и Светлана Черниговская стали победительницами чемпионата мира в Самарканде в соревнованиях байдарок двоек на дистанции 200 метров.

    Россиянки преодолели дистанцию за 37,326 секунды. Второе место заняли представительницы Португалии, третьими стали белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук, передает РИА «Новости».

    Кроме того, россияне Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова стали победителями чемпионата мира по гребле в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, передает ТАСС.

    Они показали результат 1 минута 47,898 секунды.

    Ранее россияне стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по вьетнамским боевым искусствам.

    24 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Эксперт отметил особенность обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Эксперт Кошкин указал на сжатые сроки обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Эксперт отметил особенность обмена попавших в плен россиян на Курском направлении

    Tекст: Андрей Резчиков

    В возвращении попавших в плен на Курском направлении российских военных есть моральная составляющая, сейчас решаются вопросы по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. В субботу Россия вернула 115 бойцов, попавших в плен на Курском направлении.

    «В возвращении 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных есть моральная составляющая. Наши товарищи вернулись и находятся на родной стороне. Это очень важный момент», – считает полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    «Отмечу оперативные действия с нашей стороны, обмен в основном затягивала Украина. Теперь наши ребята пройдут реабилитацию», – добавил эксперт.

    Что касается задач по вытеснению ВСУ с территории Курской области, на территорию которой противник проник 6 августа, то они решаются в рамках существующей стратегии нашей группировки, заметил эксперт. «Перед нашими военными поставлены тактические задачи, они выполняются в соответствии решениями Генштаба и Верховного главнокомандующего», – пояснил Кошкин.

    Спикер отметил также, что на Курском направлении складывается безрадостная ситуация для ВСУ, которые предполагали, что в ответ на их рейд российские войска будут отведены с других направлений. «Мы создали новые резервы и сейчас решаем вопросы как по всей линии боевого соприкосновения, так и по разгрому группировки ВСУ, которая вторглась на территорию Курской области», – подчеркнул собеседник. 

    В субботу в Россию вернулись 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен Киеву были переданы 115 украинских военнопленных. В Минобороны отметили, что обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова привела подробности об обмене. «Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью. Ежедневно поддерживали связь с их родственниками, которые обратились к нам за помощью, работали с Международным комитетом Красного Креста», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, вернувшиеся из плена россияне проходили срочную службу на границе в Курской области.

    В данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Лечение и реабилитацию они пройдут в медучреждениях Минобороны после возвращения в Россию.

    Среди переданных Украине военнопленных, по данным Зеленского, сотрудники нацгвардии, ВМФ и пограничной службы.

    Коментарии (23)
    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Стали известны подробности нападения радикалов на сотрудников ФСИН в ИК-19
    Стали известны подробности нападения радикалов на сотрудников ФСИН в ИК-19
    @ @milinfolive

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отбывавшие наказание в исправительной колонии №19 в Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время обыска после выхода из промзоны.

    Преступники ударили молотком и ножом в шею одного из сотрудников, а затем набросились на его коллег, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

    Собеседник издания сообщил, что другие заключенные не поддержали бунт. Они помогли спрятаться женщинам, которые работали в медсанчасти и магазине колонии. Такое поведение он объяснил «человеческим отношением руководства к зэкам».

    Ранее осужденные в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской колонии захватили в заложники восьмерых сотрудников, четыре человека погибли.


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    24 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

    TF1: Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, сообщил французский телеканал TF1.

    По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц, запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних на основании предварительного расследования, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что Дуров прибыл из Азербайджана на частном самолете.

    Французские СМИ пишут, что Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

    Ранее сообщалось, что Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram во время его визита в США.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

    Коментарии (52)
    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    25 августа 2024, 01:03 • Новости дня
    Российские политики и эксперты отреагировали на задержание во Франции Дурова

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что арест Дурова может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. «Этого допустить нельзя», – призвал политик.

    «Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Telegram – это фактически главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – пишет журналист Андрей Медведев.

    «Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом», – считает политолог Алексей Наумов.

    «Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», – иронично отметил сенатор Андрей Клишас.

    Политолог Павел Данилин предположил, что «скоро Telegram станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)».

    Между тем, администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

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    24 августа 2024, 20:43 • Новости дня
    Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

    Журналист и литератор, бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила его дочь Мария.

    «Папа умер вчера вечером», – приводит ее слова ТАСС.

    Причину смерти отца она не уточнила.

    Прощание пройдет 27 августа, место похорон будет названо позднее.

    Александр Бялко родился 28 августа 1952 года, был физиком-ядерщиком по образованию, вел программу на радио «Культура», знал восемь языков.

    В 1979 году пришел в клуб «Что? Где? Когда?» и покинул его в 2010-м.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

    Коментарии (62)
    25 августа 2024, 01:15 • Новости дня
    Карлсон увидел предупреждение владельцам платформ в задержании Дурова во Франции

    Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб, это предупреждение владельцам платформ, заявил журналист Такер Карлсон.

    «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – написал Карлсон в X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист считает, что задержание Дурова союзником администрации президента США Джо Байдена – живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается «цензурировать правду».

    Напомним, Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Коментарии (22)
    25 августа 2024, 07:30 • Новости дня
    Движение «Хезболла» запустило 320 ракет «Катюша» по целям в Израиле

    Движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов поражением 11 военных объектов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское движение «Хезболла» завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, было запущено более 320 ракет «Катюша», сообщили в пресс-службе движения.

    Уточняется, что удары были нанесены по израильским казармам и опорным пунктам для пролета беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. В «Хезболла» заявили, что были поражены 11 объектов, в том числе базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель и две базы на Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов, передает РИА «Новости».

    По данным «Хезболла», со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет «Катюша».

    До этого истребители ЦАХАЛ атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане якобы в связи с подготовкой ракетного удара по Израилю.

    Коментарии (7)
    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

    Коментарии (10)
    24 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    Об этом президент Польши заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и литовским премьером Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по Альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, разместить в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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