Гладков: БПЛА атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в селе Петровка в результате сброса боеприпаса с БПЛА в частном доме были повреждены кровля и фасад, осколками посекло автомобиль, передает ТАСС. В другом доме посекло забор и машину. Гладков добавил, что беспилотник атаковал в Петровке многоквартирный дом, результате чего были выбиты окна и поврежден фасад. В одной из квартир повреждения получили внутренняя отделка и разрушен балкон.

В селе Соловьевка в результате сброса полностью сгорел коммерческий объект. Гладков добавил, что пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Ранее в воскресенье Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли среди ночи поселок Ракитное, погибли пять человек, 12 мирных жителей получили ранение.