Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.16 комментариев
БПЛА атаковали два населенных пункта Белгородской области
Гладков: БПЛА атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет
ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Петровка в результате сброса боеприпаса с БПЛА в частном доме были повреждены кровля и фасад, осколками посекло автомобиль, передает ТАСС. В другом доме посекло забор и машину. Гладков добавил, что беспилотник атаковал в Петровке многоквартирный дом, результате чего были выбиты окна и поврежден фасад. В одной из квартир повреждения получили внутренняя отделка и разрушен балкон.
В селе Соловьевка в результате сброса полностью сгорел коммерческий объект. Гладков добавил, что пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.
Ранее в воскресенье Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли среди ночи поселок Ракитное, погибли пять человек, 12 мирных жителей получили ранение.