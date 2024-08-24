Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.8 комментариев
Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.
После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.
Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.