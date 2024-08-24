Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.2 комментария
ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР
Украинские формирования были вынуждены оставить часть своих позиций в восточной части Карловки в ДНР на Красноармейском направлении, сообщают силовые структуры.
По их данным, ВСУ не выдерживают натиска российских подразделений, были вынуждены отступить, передает ТАСС.
По информации источников, ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить часть своего вооружения и военной техники.
Накануне сообщалось, что тыловые позиции ВСУ у Карловки попали под огневой контроль ВС России.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения «хорошо закрепились» на Карловском водохранилище, рядом с Карловкой.