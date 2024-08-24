ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР

  • Новость часаЗа время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 14:35 • Новости дня

    ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР

    ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские формирования были вынуждены оставить часть своих позиций в восточной части Карловки в ДНР на Красноармейском направлении, сообщают силовые структуры.

    По их данным, ВСУ не выдерживают натиска российских подразделений, были вынуждены отступить, передает ТАСС.

    По информации источников, ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить часть своего вооружения и военной техники.

    Накануне сообщалось, что тыловые позиции ВСУ у Карловки попали под огневой контроль ВС России.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения «хорошо закрепились» на Карловском водохранилище, рядом с Карловкой.

    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

    Коментарии (16)
    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


    Коментарии (27)
    24 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных
    Снайпера ВСУ обвинили в наведении «Искандера» ВС России на украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпера одного из украинских спецподразделений подозревают в передаче российским военным координатов дислокации своего подразделения, что привело к ракетному удару ракетой «Искандер-М», следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве.

    По данным следствия, украинский снайпер через мессенджер Telegram передал координат дислокации своего подразделения российским военным, что привело к тяжелым потерям среди личного состава, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, преступление было совершено в ноябре 2023 года в районе Авдеевки. Снайпер якобы «был завербован российскими спецслужбами» и неоднократно передавал им разведданные за денежное вознаграждение.

    Ранее на Украине по подозрению в госизмене задержали служившего в Киевской области военного, который после увольнения по состоянию здоровья со службы уехал за границу, где якобы начал сотрудничать с Россией и привлек к работе бывшего сослуживца.

    Коментарии (3)
    23 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районе Плавней и Приморского на берегу Каховского водохранилища на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, на Степногорском направлении артиллерия и фронтовая авиация отработали по селам Приморское и Плавни на берегу Каховского водохранилища, где ВСУ копили резервы техники и боевиков, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника.

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 04:24 • Новости дня
    Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря

    Сальдо заявил о готовящемся нападении ВСУ с Черного моря на Херсонском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины планируют провести наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении, поступает достоверная информация о скоплении военной техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что об этом сообщают «представители растущего народного сопротивления» киевскому режиму «на территории Причерноморья». «День независимости Украины режим Зеленского планирует отметить смертями украинцев», – заявил Сальдо в Telegram.

    По его словам, ВСУ собрали большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов для попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Он заявил, что координацию осуществляют силы специальных операций НАТО.

    Сальдо отмечает, что цель такой операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области». Он заявил, что украинские власти собираются «ради очередной медийной акции Киев бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи из которых гарантировано будут убиты». Губернатор заверил, что российские военные «готовы встретить врага» и дать ВСУ «сокрушительный отпор».

    Накануне сообщалось, что российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. В начале августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 05:52 • Новости дня
    Бастрыкин велел открыть уголовное дело из-за обмана таксистом участника СВО

    После заявления участника СВО из Ставрополя об оформлении на него знакомым кредита Бастрыкин велел открыть уголовное дело

    Бастрыкин велел открыть уголовное дело из-за обмана таксистом участника СВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава СК Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с заявлением участника специальной военной операции из Ставрополя о том, что знакомый таксист обманул его, оформив кредит.

    В СМИ было размещено обращение участника СВО, который заявил, что таксист использовал его мобильный телефон и оформил на военного крупный кредит. Часть денег знакомый перевел на собственный банковский счет. К ответственности он так и не был привлечен, ущерб военному не возместили, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову «принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».


    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Минобороны: Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных обменяны на такое же количество пленных ВСУ.

    В данный момент военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут проходит лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

    В ведомстве отметили усилия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов при возвращении военнослужащих России из плена.

    Коментарии (10)
    24 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военнослужащий, сбивший украинский беспилотник головой, выразил желание вернуться на линию фронта, несмотря на полученные в результате инцидента тяжелые ранения.

    Известно, что боец выполнял боевое задание на Харьковском направлении, когда его атаковал украинский беспилотник. Мужчина не растерялся и нанес удар по дрону шлемом, что привело к взрыву, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В результате военнослужащий получил осколочные ранения и был госпитализирован. Несмотря на тяжелые травмы, боец уже выразил желание вернуться на фронт, как только восстановится после операции.

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 01:25 • Новости дня
    ВСУ не смогли прикрепить украинский флаг на дроне к телевышке в ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной с помощью беспилотника, но потерпели неудачу, сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

    Юров сообщил в Telegram, что ВСУ использовали БПЛА типа «Баба-яга». Флаг хотели «на магнитах прикрепить» к телевышке утром в пятницу. Депутат сопроводил запись снимком собаки рядом с флагом и добавил, что «трофей – под охраной».

    Напомним, Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР. 18 апреля 2022 года город перешел под контроль ЛНР. На прошлой неделе российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной.

    Коментарии (2)
    24 августа 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ в первые часы нападения на Курскую область попытались сорвать эвакуацию

    Смирнов рассказал об украинских обстрелах дорог во время эвакуации мирных жителей в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В первые часы нападения на Курскую область вооруженные силы Украины обстреливали дороги, мешая эвакуации мирных жителей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов рассказал, что не было возможности «подать» для эвакуации «автобусы большой вместимости», так как ВСУ «просто начали расстреливать дорогу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».

    В результате «во избежание каких-то больших жертв» эвакуацию пришлось проводить «на частном транспорте», транспорте добровольной народной дружины и администрации, а также «в пешем порядке».

    Напомним, бои в российском приграничье начались 6 августа. ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Действия ВСУ при этом серьезно усложнили эвакуацию мирных жителей. Эксперты считают, что речь идет о прямых попытках киевского режима украсть россиян.

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Foreign Affairs: Поддержка ВСУ со стороны США начала ослабевать

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон все меньше настроен на оказание военной поддержки Киеву, заявили авторы статьи в издании Foreign Affairs.

    Издание отмечает, что энтузиазм в отношении поддержки ВСУ ослабел, и сокращение запасов американского оружия привело к приостановке поставок на Украину. Сокращение оружия сказалось на потерях ВСУ, отметили авторы публикации, консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.

    По их словам, американская общественность оказывает давление на власти, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны, что привело к хаотичному и плохо скоординированному выводу войск из Афганистана в 2021 году и может стать причиной столь же поспешного решения о прекращении поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на статью.

    Эксперты упоминают проукраинскую позицию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Подчеркивается, что даже если она победит на выборах в ноябре и инициирует новое выделение помощи Киеву, ей все равно придется столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе.

    Ранее The New York Times писал, что Германия может свернуть поддержку Украины из-за давления внутри страны.

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Верховный суд предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания на стадии суда

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, который предлагает освобождать от уголовной ответственности мобилизованных или подписавших контракт с Минобороны на стадии судебного производства.

    Сообщается, что законопроект предлагает установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, подписавших контракт с Минобороны для участия в СВО, а также уже мобилизованных, передает ТАСС.

    «Также для тех, кто проходит службу в Вооруженных силах РФ в условиях мобилизации, военного положения или военного времени», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Ранее в Госдуму от «Единой России» поступил проект закона, предполагающий ввод дополнительных жилищных гарантий участникам спецоперации.

    Коментарии (4)
    Главное
    ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области
    ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР
    Сбивший головой дрон штурмовик ВС России заявил о желании вернуться на фронт
    В Госдуме назвали оксюмороном поздравления ко Дню независимости Украины

    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

    В обращении по случаю Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам. Утверждается, что запись была сделана в селе Могрица, откуда ВСУ проникли в Курскую область. В экспертной среде говорят, что Зеленский идет на открытую конфронтацию, желая спровоцировать Москву на ответные действия, которые будут мешать мирному урегулированию конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, и максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............