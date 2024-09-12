Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
ЦБ назвал сроки введения цифрового рубля
ЦБ: Банки России к июлю 2025 года предоставят возможность проведения операций с цифровым рублем
Крупнейшие российские банки к 1 июля следующего года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре, заявил ЦБ.
Как сообщил регулятор, планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты, которая была бы доступна гражданам и бизнесу и которой можно было бы свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами, передает ТАСС.
В ЦБ отметили, что планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий, которые компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут сделать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей – с 1 июля 2026-го, другие – с 1 июля 2027 года.
Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в случае успешных тестов цифровой рубль могут начать массово внедрять с середины 2025 года.