ЦБ назвал сроки введения цифрового рубля

ЦБ: Банки России к июлю 2025 года предоставят возможность проведения операций с цифровым рублем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил регулятор, планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты, которая была бы доступна гражданам и бизнесу и которой можно было бы свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами, передает ТАСС.

В ЦБ отметили, что планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий, которые компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут сделать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей – с 1 июля 2026-го, другие – с 1 июля 2027 года.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в случае успешных тестов цифровой рубль могут начать массово внедрять с середины 2025 года.