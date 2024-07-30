Набиуллина: Массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году

Tекст: Алексей Дегтярев

В случае прохождения всех процедур по графику переход от пилота к массовому внедрению начнется с июля 2025 года, сказала она, передает ТАСС.

Она добавила, что это будет «постепенный процесс» использования цифровых рублей.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что необходимо внедрять цифровые валюты и другие цифровые активы в стране.