Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Набиуллина: Массовое внедрение цифрового рубля может начаться в 2025 году
В случае успешных тестов цифровой рубль могут начать массово внедрять с середины 2025 года, заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.
В случае прохождения всех процедур по графику переход от пилота к массовому внедрению начнется с июля 2025 года, сказала она, передает ТАСС.
Она добавила, что это будет «постепенный процесс» использования цифровых рублей.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что необходимо внедрять цифровые валюты и другие цифровые активы в стране.