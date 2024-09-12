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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 16:04 • Новости дня

    МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве и Подмосковье

    МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве и Подмосковье
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столицу и Московскую область ожидает жаркая погода с 12 по 16 сентября, сообщили в пресс-службе московского Главного управления МЧС в четверг.

    С 12 по 16 октября в Москве, согласно прогнозам Росгидромета, ожидается аномально жаркая погода, воздух прогреется выше климатической нормы на семь и более градусов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Схожее предупреждение распространили и в ГУ МЧС по Московской области. В ведомстве посоветовали избегать перегрева и пить больше воды, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы

    Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы из-за обломков беспилотника

    Движение перекрыто по Каширскому шоссе в сторону Москвы
    @ vk.com/public158584106

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник сбит над территорией Домодедово, его обломки упали на Каширское шоссе, в связи с чем перекрыто движение в сторону Москвы, сообщает глава округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она указала, что обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина «Перекресток».

    «Движение в сторону Москвы временно перекрыто по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника», – отметила Хрусталева.

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    10 сентября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ученый РАН предупредил об ударе облака плазмы по Земле

    Астроном Богачев: Облако плазмы достигнет Земли к вечеру 10 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 10 сентября Землю накроет магнитная буря, вызванная мощным выбросом плазмы на Солнце, его воздействие ощущается уже сейчас, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

    По словам Богачева, на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к образованию крупного плазменного облака. По прогнозам ученых, это облако должно было достичь Земли в ночь на 10 сентября.

    «Мы наблюдали за движением плазменного облака и подтверждаем, что оно достигло Земли. В настоящее время мы фиксируем возмущения магнитного поля нашей планеты», – приводит RT слова ученого.

    Ученый отметил, что последствия солнечной бури могут быть различными: от незначительных флуктуаций в энергосистемах до более серьезных сбоев в работе спутников и радиосвязи. Кроме того, в высоких широтах ожидаются яркие полярные сияния, но сила магнитной бури пока точно не определена.

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    10 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    ПВО уничтожила еще четыре беспилотника, летевших на Москву

    Собянин: ПВО в Раменском сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Согласно данным в Telegram-канале Собянина, На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее Собянин сообщил о сбитом в Люберцах беспилотнике, который летел на Москву. Позже стало известно, что ПВО уничтожила в Раменском два летевших на Москву беспилотника.

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    10 сентября 2024, 05:10 • Новости дня
    Осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В Раменском городском округе сбито еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, в Троицком административном округе обломки дронов упали на территории частного домовладения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Согласно данным в Telegram-канале Собянина, на подлете к Москве в Раменском сбиты еще два дрона. На месте падения обломков работают службы, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

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    10 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией
    Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией, назвав это угрозой национальной безопасности. Депутат от партии Санду предложил «отречься» от Молдавской митрополии.

    Поводом для обвинений стала поездка нескольких групп молдавских священников в Москву в конце августа, сообщает РИА «Новости».

    Провластные СМИ сообщили, что после официальной части – конференции в Московской духовной академии и встреч с российскими богословами – священникам якобы вручили банковские карты с «пожертвованиями» от РПЦ в размере тысячи евро.

    Взамен священники якобы обязуются вести кампанию против президента Майи Санду и референдума по вступлению в ЕС. В МПЦ опровергли эту информацию и заявили, что поездка в Москву носила исключительно духовно-культурный характер. Цель поездки – поддержать молдавские приходы, в особенности сельские, с ограниченными ресурсами.

    Один из депутатов от партии Санду Василе Шоймару предложил пойти по украинскому пути и «отречься» от Молдавской митрополии, которая, по его мнению, является «митрополией России».

    Ранее сообщалось, что в Молдавской православной церкви отвергли присоединение к Румынской патриархии и заявили, что МПЦ является самоуправляемой частью Русской православной церкви (РПЦ), дискуссии о ее присоединении к Румынской патриархии подниматься не будут.

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    11 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Блогера Машуряна задержали за стрельбу из автомата Калашникова в Москве

    Блогера Машуряна задержали за стрельбу из автомата Калашникова возле бара в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу возле одного из ночных увеселительных заведений на Веневской улице на юго-западе Москвы после конфликта с охранником, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как говорится в сообщении, в ресторане на Веневской улице между посетителем и охранником произошел конфликт, в результате которого гость, 34-летний москвич, несколько раз выстрелил в направлении входа из огнестрельного оружия, передает ТАСС.

    Прибывшие полицейские задержали мужчину, изъяли оружие. По данному факту проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

    В правоохранительных органах уточнили, что задержанным оказался блогер Артур Машурян, стрелявший из автомата Калашникова (АК-74).

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    10 сентября 2024, 07:18 • Новости дня
    Аэропорт Внуково приостановил работу

    Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку самолетов

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорт Московского авиационного узла Внуково приостановил работу из-за возникших технических неполадок, сообщили в авиагавани.

    По словам представителей аэропорта, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 1.30 мск, передает ТАСС.

    Часть рейсов, следовавших во Внуково, были перенаправлены в другие столичные аэропорты: Шереметьево и Домодедово.
    «По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения», – указали во Внуково.

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    10 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Большой театр и концертный зал «Зарядье» заключили соглашение о сотрудничестве
    Большой театр и концертный зал «Зарядье» заключили соглашение о сотрудничестве
    @ Московский концертный зал «Зарядье»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большой театр России и концертный зал «Зарядье» во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие и укрепление взаимодействия в области культуры и создание новых совместных проектов.

    Документ подписали генеральный директор Большого театра, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин.

    Как отметил Гергиев, зал «Зарядье» с момента своего основания занял центральное место в концертной жизни Москвы и России, первое выступление Симфонического оркестра Большого театра весной 2024 года на его сцене стало началом новой главы в рамках партнерских отношений. «Сегодня мы расширяем творческие горизонты заключением официального соглашения между Большим театром и залом «Зарядье». Уверен, что это начало большого совместного пути», – сказал он.

    Рудин в свою очередь подчеркнул, что партнерство с Большим театром позволит существенно разнообразить культурную программу «Зарядья». «Весной 2024 года начался новый этап сотрудничества – впервые Симфонический оркестр Большого театра дал концерт под управлением Валерия Гергиева. В тот день мы анонсировали начало партнерских отношений между театром и нашим залом, а сегодня закрепили их подписанием соглашения о сотрудничестве, которое направлено на еще большее творческое разнообразие для жителей города и гостей столицы, интересующихся культурным туризмом», – указал руководитель концертного зала «Зарядье».


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    10 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений

    Росавиация: Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений

    Tекст: Александра Юдина

    Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, связанных с обеспечением безопасности полетов, сообщает Росавиация.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 7.58 в московском авиаузле ограничения на полеты были сняты.

    В результате введенных ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», летевших в Москву, приземлились в других городах.

    Уточняется, что задержка произошла на рейсах Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский.

    Ранее аэропорт Внуково приостановил работу. Жуковский также был закрыт на прием и вылет самолетов. Кроме того, во вторник была ограничена работа аэропорта Казани.

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    11 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    В Москве погиб провалившийся в люк с кипятком рабочий

    МЧС: Двое рабочих провалились в люк с кипятком в детсаду в Москве, один из них погиб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, в Москве двое рабочих провалились в люк на территории детсада, обратно смог выбраться только один, второй погиб. Сейчас экскаватор копает котлован, чтобы достать погибшего, передает РИА «Новости».

    На месте происшествия работают спасатели.

    Напомним, в 2020 году в отеле в Перми после прорыва трубы отопления погибли четыре человека.

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    12 сентября 2024, 14:36 • Новости дня
    Названа причина устроенной братом блогерши стрельбы у московского бара

    Брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян устроил стрельбу у бара в Москве из-за запрета на курение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на курение стал причиной стрельбы у бара на юго-западе Москвы, которую устроил брат блогерши Евы Пилоян Артур Машурян.

    «По предварительным данным, Артуру Машуряну запретили курить в заведении, а также ругаться матом и вести себя неприлично. В результате он открыл стрельбу», – сообщили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

    Источник агентства отметил, что задержанный не связан с блогерством, он является братом блогерши Евы Пилоян.

    Ранее Машуряну предъявили обвинение в покушении на убийство.

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    10 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися

    Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва признаны состоявшимися

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская городская избирательная комиссия официально подвела итоги выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва, признав их состоявшимися.

    В восьмой созыв Мосгордумы избрано 45 депутатов, передает ТАСС.

    «Московская городская избирательная комиссия устанавливает результаты выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва», – сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

    Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.

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    Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем

    Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности

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    Украина станет ширмой для американских ударов по России

    США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности

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    Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

    Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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