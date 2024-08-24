Зеленский Индию в качестве площадки для второго «саммита мира»

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Зеленский заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии, передает ТАСС.

При этом президент Украины назвал условие – Индия должна согласиться с условиями первой такой конференции, где не учтено мнение России.

Напомним, Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Индийский премьер призвал стороны украинского конфликта к диалогу.

