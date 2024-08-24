Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.0 комментариев
Зеленский Индию в качестве площадки для второго «саммита мира»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующий «саммит мира» по Украине в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, в котором не учитывается мнение Москвы, пишет Hindustan Times.
По данным газеты, Зеленский заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии, передает ТАСС.
При этом президент Украины назвал условие – Индия должна согласиться с условиями первой такой конференции, где не учтено мнение России.
Напомним, Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Индийский премьер призвал стороны украинского конфликта к диалогу.