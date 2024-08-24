На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Мужчина получил ожог в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над поселком Вейделевка, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что мужчина получил ожог, но госпитализация не потребовалась. Кроме того, повреждения получили два многоквартирных дома, социальный объект и автомобиль.
В ночь на субботу атаке беспилотника также подвергся поселок Малиновка. Мужчина получил проникающее осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра.