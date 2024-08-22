«Волонтеры Победы» провели мероприятия в День Государственного флага России

Tекст: Ольга Иванова

Представители движения в разных регионах страны вручали жителям городов ленты-триколор. «Волонтеры Победы» Нижегородской области вышли на центральные улицы города, чтобы поздравить прохожих с праздником и рассказать историю возникновения государственного символа.

Акция «Российский триколор» прошла во многих муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа. Добровольцы также приняли участие во флешмобе «Флаг моего государства», предлагая жителям региона сфотографироваться с российским флагом и опубликовать фотоснимки у себя в социальных сетях.

«Волонтеры Победы» Иркутского регионального отделения, совместно с Юнармейцами и сотрудниками службы судебных приставов, украсили парадный вход здания Главного управления Федеральной службы судебных приставов, изобразив российский триколор на окнах.

«Волонтеры Победы» Запорожской области устроили тематический флешмоб на одной из площадей Мелитополя. Представители движения предложили оставить пожелания для Родины, а также вручили участникам флешмоба небольшие сувениры и ленты-триколор.

Также мероприятия прошли в Замбии, Турции, Тунисе, Южно-Африканской Республике, на Кипре.