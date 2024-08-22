Экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова оставили в СИЗО по делу о махинациях

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, постановление Тверского районного суда города Москвы от 25 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкову Андрею Владимировичу оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что общая сумма исков Минобороны России о взыскании с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года перевалила за 9 млрд рублей.

В июле стало известно, что ходатайство следователей об аресте Андрея Белкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями удовлетворено Тверским судом Москвы.