Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова оставили в СИЗО
Экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова оставили в СИЗО по делу о махинациях
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили в суде.
Как указал источник, постановление Тверского районного суда города Москвы от 25 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкову Андрею Владимировичу оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что общая сумма исков Минобороны России о взыскании с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года перевалила за 9 млрд рублей.
В июле стало известно, что ходатайство следователей об аресте Андрея Белкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями удовлетворено Тверским судом Москвы.