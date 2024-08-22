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На Украине потребовали от руководства УПЦ выйти из синода РПЦ
Власти Украины потребовали от епископата Украинской православной церкви (УПЦ) выйти из всех руководящих органов Русской православной церкви, сообщил глава госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести (ДЭСС) Виктор Еленский изданию «Громадске».
Чиновник заявил, что руководство УПЦ должно обнародовать письма, что они разрывают связи с Русской православной церковью, а также уведомить поместные православные церкви, что они не являются частью РПЦ, и в таком случае к Украинской православной церкви не будет применяться закон, позволяющий запретить УПЦ, передает ТАСС.
Согласно информации государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.
Напомним, во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятие закона о фактическом запрете УПЦ приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается суть этого решения и к каким практическим последствиям оно может привести.