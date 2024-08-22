На Украине потребовали от руководства УПЦ выйти из синода РПЦ

Tекст: Вера Басилая

Чиновник заявил, что руководство УПЦ должно обнародовать письма, что они разрывают связи с Русской православной церковью, а также уведомить поместные православные церкви, что они не являются частью РПЦ, и в таком случае к Украинской православной церкви не будет применяться закон, позволяющий запретить УПЦ, передает ТАСС.

Согласно информации государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.

Напомним, во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятие закона о фактическом запрете УПЦ приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается суть этого решения и к каким практическим последствиям оно может привести.