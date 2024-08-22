Сибирские эксперты рассказали о подготовке к единому дню голосования в 2024 году

Участники рассказали, что общественный контроль готовится полным ходом, для этого штабы планируют круглосуточную работу с видеотрансляциями, прямые эфиры с наблюдателями с участков, а также оперативные пресс-брифинги, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Обсуждение провел модератор, ответственный секретарь совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель МРГ СПЧ Александр Точенов. Он поздравил экспертов с Днем государственного флага России, подчеркнув в продолжении, что противоправные действия на выборах не помогают ни одному из кандидатов и дают повод для провокаций врагам страны.

«Все участники выборов должны помнить, в какой ситуации сейчас живет Россия – идет большая гибридная война, поэтому все попытки пойти на нарушение закона или провокации пойдут в помощь нашему врагу. Выборы необходимо проводить честно, и для этого есть все возможности», – сказал Точенов.

От организующей площадки выступила председатель Общественной палаты Республики Алтай, директор филиала ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева. В регионе пройдут выборы главы республики, депутатов Государственного Собрания – Эл Курултая, а также ряд муниципальных кампаний. На всех избирательных участках будут находиться несколько общественных наблюдателей, их обучение завершается, сообщила глава ОП. Отдельно, также рассказала она, будет вестись наблюдение и за ДЭГ – технология применяется в регионе впервые, при этом вызывает интерес у жителей. По официальным данным, регион находится на втором месте по числу заявлений на онлайн-голосование.

Руководитель общественного штаба в Республике Евгений Умашев рассказал, что эксперты еженедельно публикуют мнения об избирательных кампаниях, информация выходит и на алтайском языке. Отдельное внимание штаб будет уделять проверке доступности избирательных участков, особенно отметил он. Практически все из них, по данным Умашева, уже оборудованы пандусами.

Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Хакасии станет главной площадкой по мониторингу выборов и объективной экспертной оценке. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Республики Ольга Левченко.

«Каждый раз мы стараемся внедрять новые форматы в общественный контроль за выборами. Так, например, в дни предстоящих выборов на площадке ЦОНа мы запланировали прямые эфиры с наблюдателями на местах, а также молодыми семьями и другими категориями избирателей, представителями НКО и экспертами. Эфиры будут вестись на двух языках – русском и хакасском», – сообщила Левченко.

В самом ЦОН будет большое число гостей, волонтеров из числа студентов вузов и ссузов, отметила она. Члены общественного штаба будут в специальных группах проверять поступающие сигналы. Одновременно с этим на ресурсах палаты будут выходить видео с общественными наблюдателями, что, как рассказала спикер, поможет максимально оперативно доводить достоверную информацию о голосовании до людей.