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Концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину
Венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину
Венгерский энергоконцерн MOL участвует в переговорах касательно новой схемы транзита российской нефти через Украину, пишет Reuters.
По данным издания, глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил о готовности концерна взять на себя соответствующие обязательства, передает ТАСС.
Отмечается, что MOL находится в поиске альтернативных решений после блокировки Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом Гуйяш отметил, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.