Концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину

Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.