Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.2 комментария
Минобрнауки подтвердило задержание замглавы департамента Журавлева
Заместитель руководителя департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрий Журавлев подозревается в получении взятки, его задержали, сообщили в министерстве.
Ведомство оказывает содействие следствию, сообщили в Минобрнауки РИА «Новости».
Журавлева обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере», он арестован Басманным судом до 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные дела.
Также по делу проходит исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Алексей Евдокименко, в отношении него заведено дело о даче взятки. Его также арестовали до 4 ноября.
Оба подозреваемых признали вину, следствие ведет Главное следственное управление СК России.
Ему также могут предъявить новые обвинения, отмечается в материалах дела.
Ранее СК запросил ареста главы управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке.