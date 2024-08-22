Минобрнауки подтвердило задержание замглавы департамента Журавлева

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомство оказывает содействие следствию, сообщили в Минобрнауки РИА «Новости».

Журавлева обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере», он арестован Басманным судом до 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные дела.

Также по делу проходит исполнительный директор ООО «КМ-ФИНАНС» Алексей Евдокименко, в отношении него заведено дело о даче взятки. Его также арестовали до 4 ноября.

Оба подозреваемых признали вину, следствие ведет Главное следственное управление СК России.

Ему также могут предъявить новые обвинения, отмечается в материалах дела.

Ранее СК запросил ареста главы управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взятке.