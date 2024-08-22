Политолог Мартынов: Жители новых регионов научили нас сакральному отношению к флагу России

Tекст: Олег Исайченко

«Государственный флаг – один из самых сильных символов России. День флага символизирует единство России и ее территорий. Флаг обрел сакральный смысл, став символом человеческой свободы, суверенитета и независимости от западных стран, боящихся нашей сплоченности», – сказал политолог и модератор круглого стола Павел Данилин.

Триколор стал государственным символом 22 августа 1991 года, когда он был официально поднят над Домом правительства в Москве. А в 1994 году в этот день объявлен День российского флага. При этом сам флаг имеет более чем 300-летнюю историю, а одним из его «отцов» признан император Петр I.

После начала СВО триколор приобрел еще одно важное значение – он стал символом справедливости. «Люди выходят с российским флагом, потому что поддерживают идеи многополярности, партнерства и взаимного уважения, те принципы, которые отстаивает Россия в СВО», – подчеркнул он.

«Кроме того, флаг России – это символ подвига и символ наши ценностей», – согласился политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что «внедрение традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательную систему началось с важного шага – поднятия флага России под гимн в каждой школе». «Это подчеркивает важность воспитания патриотизма и уважения к истории страны у подрастающего поколения», – добавил он.

«В 1990-х годах было двойственное отношение к российскому триколору. Но возвращение Крыма в «родную гавань» однозначно укрепить отношение к нашему национальном флагу. Сегодня российский триколор – это знамя возрождения величия России, знамя «Русской весны», знамя СВО», – заметил политолог Алексей Мартынов.

«Жители новых регионов России научили нас отношению к тому важному и сакральному, что у нас есть и чего они так долго ждали. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей невероятно гордятся тем, что можно поднять российский флаг, прикрепить его на шеврон», – добавил спикер.

Также 22 августа большинство учебных заведений России проводят мероприятия ко Дню флага. «Это объединяет нашу большую страну от Калининграда до Владивостока. Когда наши спортсмены не могут выступать под нашим флагом, это также подчеркивает важность единства», – указала Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования РФ. – «Мы рады, что традиция поднятия флага стала нормой для всех образовательных организаций».

Большинство россиян одобряют поднятие флага и исполнение гимна в учебных заведениях в начале каждой учебной недели, сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «79% родителей считают, что церемония на торжественной линейке способствует формированию чувства патриотизма у учащихся. 90% учащихся также заявили, что относятся к церемонии положительно», – указал он.

«Важно и то, что для многих стран мира наш флаг стал символом надежды на сохранение традиционных ценностей, символом нового мирового порядка, построенного на принципах созидания и справедливости», – резюмировал Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.