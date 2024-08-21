СК возбудил новое дело о задержании членов «Русской общины» в Петербурге

  • Новость часаГенштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Один расчет может без потерь уничтожить десятки единиц техники противника»
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве
    «Грузинская мечта» пообещала устроить «Нюрнбергский процесс» над Саакашвили
    Захарова назвала «перебором» заявление президента Чехии по «Северным потокам»
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Правящая партия Молдавии определилась с кандидатом на выборах президента
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    26 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    17 комментариев
    21 августа 2024, 22:37 • Новости дня

    СК возбудил новое дело о задержании членов «Русской общины» в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил новое уголовное дело о незаконном задержании активистов «Русской общины» во время конфликта таксистов на Комендантском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу.

    По версии следствия, 19 августа полицейские без законных оснований задержали активистов, которые приехали на место конфликта таксистов, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС.

    В полиции на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, которые, как полагает следствие, являются подложными.

    Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении дела о превышении полномочий.


    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

    Коментарии (22)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (3)
    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

    Коментарии (69)
    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    Коментарии (11)
    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

    Коментарии (13)
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

    Коментарии (19)
    21 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами

    ВТБ: Мошенники стали арендовать банковские карты у дропов

    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с картами
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников: теперь они берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, чтобы выводить на них похищенные деньги, сообщили в пресс-службе ВТБ.

    Как говорится в сообщении, сейчас стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления, они используют чужие банковские счета и карты, на которые жертву просят перевести деньги, передает РИА «Новости».

    Сторонние карты для зачислений мошенники берут в аренду у простых пользователей, убеждая их, что это безопасно.

    Как приводит пресс-служба слова начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время, и люди верят, что это безопасно. При этом он предупредил, что такие действия грозят попаданием в черные списки банков и соучастием в уголовном преступлении.

    Ранее «Сбер» раскрыл схему мошенников с поддельными профилями начальников компаний.

    Коментарии (11)
    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Коментарии (17)
    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

    Коментарии (11)
    21 августа 2024, 18:32 • Новости дня
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    Боррель призвал снять ограничения на удары по России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказался в поддержку отмены любых ограничений на нанесение ударов по территории России, утверждая, что это якобы ускорит мирные переговоры и защитит Украину.

    Боррель выразил поддержку идее снятия ограничений на удары по российской территории. По его мнению, отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных целей позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине и способствовать продвижению мирных усилий, передает ТАСС.

    Ранее Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    Коментарии (39)
    21 августа 2024, 01:01 • Новости дня
    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО

    СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши

    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

    По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».

    Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.

    «Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.

    В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.

    Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.

    Коментарии (20)
    21 августа 2024, 12:48 • Новости дня
    Долина подала в суд, чтобы вернуть квартиру в Москве
    Долина подала в суд, чтобы вернуть квартиру в Москве
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артистка Лариса Долина направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий, сообщили в Хамовническом суде Москвы.

    Зарегистрирован иск Долиной к некоей П.А. Лурье, сообщили в суде ТАСС.

    Пока не назначена дата заседания.

    Между тем собеседник агентства, знакомый с материалами дела, пояснил, что Полине Лурье 34 года, это мать-одиночка, которая купила недвижимость после того, как ее потеряла певица.

    Квартира оценивается в 112 млн рублей, сейчас эта жилплощадь находится под арестом.

    Ранее Долина сама заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. По делу также арестовали женщину-курьера.

    Коментарии (21)
    21 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли точный удар по месту дислокации украинского формирования «Кракен» в селе Галициново Николаевской области, уничтожив склад с ракетами, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, село Галициново давно стало базой для украинских националистов из «Кракена», вблизи местного глиноземного завода и портовой зоны экстремисты оборудовали крупный склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что весной на склад были доставлены партии ракет, предположительно, американских ATACMS.

    Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом.

    Коментарии (5)
    Главное
    Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ
    Глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО
    В Британии сообщили о третьей за сутки попытке нападения на судно у берегов Йемена
    Швейцария попросилась в две военные программы Евросоюза
    На Шри-Ланке ввели безвизовый въезд для россиян и белорусов
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Сын Королевой и Тарзана женился на бывшей стриптизерше

    Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

    Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад

    В ДНР освобожден населенный пункт Новгородское, более известный как Нью-Йорк. Операция в крупном поселке с несколькими заводскими комплексами и узловой железнодорожной станцией заняла всего полтора месяца. А стратегическую важность того, что российская армия освободила Нью-Йорк, невозможно переоценить: это один из переломных моментов всего конфликта. Подробности

    Перейти в раздел

    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............