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Грузинская оппозиция недовольна покупкой российских локомотивов
«Грузинская железная дорога» закупила у ООО «Уральские локомотивы» десять локомотивов на 80,5 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечает оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»), ссылающийся на информацию НПО «Институт свободы», сделка осуществлена посредством компании «Георгиа», которая якобы близка к правящей «Грузинской мечте» и была единственным участником тендера.
«Средства из бюджета Грузии поступают в компании из страны-«оккупанта», и это не только аморально, но и негативно сказывается на безопасности страны», – отмечает телеканал.
«Грузинская железная дорога» пока это не комментировала.