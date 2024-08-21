Грузинская оппозиция недовольна покупкой российских локомотивов

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Как отмечает оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»), ссылающийся на информацию НПО «Институт свободы», сделка осуществлена посредством компании «Георгиа», которая якобы близка к правящей «Грузинской мечте» и была единственным участником тендера.

«Средства из бюджета Грузии поступают в компании из страны-«оккупанта», и это не только аморально, но и негативно сказывается на безопасности страны», – отмечает телеканал.

«Грузинская железная дорога» пока это не комментировала.