Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область

Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.