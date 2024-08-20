В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.3 комментария
В МИД назвали мощным ударом по всему православию запрет УПЦ на Украине
Украина, приняв законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), нанесла мощный удар по всему православию, заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
По его словам, на Украине «произошло еще одно событие, свидетельствующее о целенаправленном и умышленном уничтожении киевским режимом христианства как мировой религии», говорится на сайте МИД.
Аскальдович напомнил, что ст. 35 Конституции Украины гласит: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».
По его словам, инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества.
«Одобрение закона – мощный удар по всему православию, угроза для его канонического единства», – отметил он.
Он также осудил «беспрецедентное решение, ведущее к полному запрету канонической УПЦ». «Призываем всех неравнодушных людей, правозащитные организации объединиться в противодействии государственному произволу в отношении канонического православия на Украине», – говорится на сайте МИД.
Во вторник украинский парламент принял закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ.
Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что этот закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.