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    Зеленский загоняет украинское православие в подполье
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    3 комментария
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    14 комментариев
    20 августа 2024, 20:23 • Новости дня

    В МИД назвали мощным ударом по всему православию запрет УПЦ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина, приняв законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), нанесла мощный удар по всему православию, заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

    По его словам, на Украине «произошло еще одно событие, свидетельствующее о целенаправленном и умышленном уничтожении киевским режимом христианства как мировой религии», говорится на сайте МИД.

    Аскальдович напомнил, что ст. 35 Конституции Украины гласит: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».

    По его словам, инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества.

    «Одобрение закона – мощный удар по всему православию, угроза для его канонического единства», – отметил он.

    Он также осудил «беспрецедентное решение, ведущее к полному запрету канонической УПЦ». «Призываем всех неравнодушных людей, правозащитные организации объединиться в противодействии государственному произволу в отношении канонического православия на Украине», – говорится на сайте МИД.

    Во вторник украинский парламент принял закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ.

    Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что этот закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.

    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    У Германии кончились деньги на Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.

    Как сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин, передает ТАСС.

    Указывается, что они необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 04:55 • Новости дня
    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год

    Премьер Украины Шмыгаль оценил необходимый в 2025 году объем внешнего финансирования страны в 38 млрд долларов

    Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимое Украине в 2025 году внешнее финансирование оценивается как минимум в 38 млрд долларов, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил, что «особое внимание» Киева будет направлено на «конфискацию замороженных российских активов», передает ТАСС.

    Напомним, США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.


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    20 августа 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны у Торецка и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 585 человек, три танка, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны у Пречистовка и Шахтерского в ДНР.

    В ее зоне ответственности украинская сторона потеряла до 110 человек, танк, польскую САУ Krab и французскую гаубицу Caesar.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    19 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

    Зеленский объявил о планах создать новое министерство из-за рекордного оттока населения с Украины

    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине, столкнувшейся с рекордным оттоком населения, создадут новое министерство по работе с гражданами, покинувшими страну, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей», – заявил Зеленский, пояснив, что речь идет о «миллионах и миллионах» украинцев. Он утверждает, что граждане Украины, которые сбежали из страны, оказались «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи с Украиной, передает РИА «Новости».

    Новое министерство должно будет противодействовать российскому влиянию на украинцев, которые находятся за границей, сказал Зеленский. Кроме того, к министерству перейдет часть функций МИД Украины. Оно займется «связями и отношениями» покинувших страну граждан с Украиной, «защитой интересов» украинцев «как нации».

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население Украины снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

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    20 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ

    Политолог Скачко: Зеленский и Рада запретом УПЦ решили залезть в душу украинцам

    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Запретом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей по СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Верховная рада запретила деятельность УПЦ.

    «Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением?» – риторически вопрошает он.

    «В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу. Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

    «Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – убежден эксперт.

    «Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

    «Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения. Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться. Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится», – заключил Скачко.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. В поддержку инициативы проголосовали 265 депутатов. Она вступит в силу через 30 дней после опубликования. В ее рамках также планируется ограничить связи религиозных организаций с Русской православной церковью (РПЦ) и установить срок для их разрыва.

    По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, объединениям будет дано девять месяцев для прекращения связей с РПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, каким образом УПЦ сможет удовлетворить требования правительства.

    Напомним, новая фаза гонений на каноническую православную церковь на Украине началась еще в 2022 году. Тогда СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России, а также начала проводить «контрразведывательные мероприятия» на объектах, принадлежащих организации в Черкасской, Волынской, КиевскойХарьковской областях.

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    20 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей

    Президент Чехии Павел счел возможным вступление Украины в НАТО с «временной» границей

    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей, заявил президент Чехии Петр Павел.

    По мнению президента Чехии, если состоится «установление пусть какой-то административной границы», НАТО сможет рассматривать ее «как временную» и принять Украину «с территорией, которую она будет на тот момент контролировать», передает ТАСС со ссылкой на Pravo.

    Павел указал, что после Второй мировой войны в НАТО сначала приняли только часть Германии. Он полагает, что есть «техническая и юридическая» возможность принять Украину в НАТО, не вступая в конфликт с Россией.

    Павел отметил, что несколько лет занимал пост председателя Военного комитета НАТО. По его словам, он заявлял российской стороне, что вопрос «безопасности между НАТО и Россией» заключается не в членстве Украины, а в «комплексной архитектуре безопасности в Европе».

    Напомним, в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • У Германии кончились деньги на Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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