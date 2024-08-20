В МИД назвали мощным ударом по всему православию запрет УПЦ на Украине

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, на Украине «произошло еще одно событие, свидетельствующее о целенаправленном и умышленном уничтожении киевским режимом христианства как мировой религии», говорится на сайте МИД.

Аскальдович напомнил, что ст. 35 Конституции Украины гласит: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».

По его словам, инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества.

«Одобрение закона – мощный удар по всему православию, угроза для его канонического единства», – отметил он.

Он также осудил «беспрецедентное решение, ведущее к полному запрету канонической УПЦ». «Призываем всех неравнодушных людей, правозащитные организации объединиться в противодействии государственному произволу в отношении канонического православия на Украине», – говорится на сайте МИД.

Во вторник украинский парламент принял закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что этот закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.