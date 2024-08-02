Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию

Tекст: Евгений Поздняков

«Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

«Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

«Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

«Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

«Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.