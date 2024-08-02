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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня

    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию

    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

    Коментарии (34)
    2 августа 2024, 09:04 • Новости дня
    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными

    Politico: Канцлер Германии Шольц отказывался освобождать и обменивать Красикова

    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили» – и сделка по обмену состоялась, сообщили источники газеты Politico.

    План по возвращению из России американцев разработали президент США Джо Байден и советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, при этом на переговоры ушел год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

    Американское издание утверждает, что Россия в январе 2023 года отклонила первоначальное предложение Салливана привлечь к обмену Германию и страны Европы. Источники газеты отмечают, что самым сложным было уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить отбывавшего пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но якобы «после продолжительного давления немцы уступили».

    В итоге соглашение об обмене подписали в середине июля.

    Как пояснили в ФСБ, на родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (10)
    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

    Коментарии (9)
    2 августа 2024, 13:03 • Новости дня
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    Политики и блогеры отреагировали на обмен заключенными между Россией и США
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политики и блогеры отметили героизм и патриотизм вернувшихся в Россию граждан и назвали обмен заключенными битвой самообладаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в своем блоге, выложив фото «потерявшегося» Джо Байдена с подписью: «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна».

    В другом, уже серьезном комментарии Захарова назвала «обмен» заключенными битвой самообладаний.

    «Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие. Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что своих не бросаем», – написала она в Telegram-канале.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал предателям, которых обменяли на российских граждан и отправили на Запад, «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».

    Блогер Сергей Колясников отметил реакцию европейских стран и западных СМИ на обмен заключенных.

    «Как уже говорил ранее, Россия вернула достойных своих сынов и дочерей, готовых отдать за нее жизнь – в обмен на кучу предателей, мусора и навальновской плесени типа Кара-Мурзы и Яшина (признаны иноагентами в России). Что это, как не очищение. Гордость – вот основное чувство по итогам и во время вчерашнего обмена», – подчеркнул он.

    Писатель Захар Прилепин тоже отметил вклад в службу России вернувшихся на Родину россиян. Он перечислил поименно всех обменянных граждан России и рассказал, за что их держали в тюрьмах на Западе.

    «Всегда раньше думал, ну вот почему терпят эту лжеоппозицию, которая суть есть враги, предатели и подонки, а смотрите, есть и от нее толк. Обменять это говно на героев стоит того, чтобы подобных граждан потерпеть. И как же красиво, Западу пришлось не только отдать наших, но и признать, что все эти яшины-карамурзы их прямые агенты», – отметил автор военного Telegram-канала Старше Эдды.

    Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов раскритиковал «странные предположения», что обмен заключенными может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    Он назвал обмен гуманитарным актом, «приметой устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну».

    «Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – подчеркнул Лукьянов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (9)
    2 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США

    Песков: Переговоры по обмену заключенными велись между ФСБ и ЦРУ

    Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что линия ФСБ – ЦРУ была главной, по которой достигалась договоренность, работа требовала составления очень сложных цепочек и вовлеченности целого ряда стран.

    Представитель Кремля подчеркнул, что жесткая позиция президента России Владимира Путина, который настаивал на обмене заключенными, а не выдача американцев в качестве жеста доброй воли, как просил журналист Такер Карлсон, позволила освободить россиян.

    «Когда отдадут наших, можно говорить об этом [обмене]»  – привел слова Путина Песков.

    Он также пояснил, почему Путин посчитал необходимым лично встретить обменянных россиян, а сама церемония была обставлена со всеми почестями.

    «Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на свою Родину», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, в том числе тех, кто пребывает в тюрьмах США. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, велись ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), отметив, что внутренняя кухня этих договоренностей не должна быть публичной.

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (5)
    1 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    Байден подтвердил обмен заключенными с Россией
    @ Evan Vucci/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, редакторе радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашевой и публицисте Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом в России).

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, заявил Байден.

    Ранее Кремль пообещал прокомментировать обмен заключенными с США.

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    2 августа 2024, 12:27 • Новости дня
    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле

    Американист Дудаков: Ситуация в Венесуэле выглядит менее напряженной, чем в 2019 году

    Политолог: США не удастся добиться смены власти в Венесуэле
    @ Rodrigo Abd/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Николаса Мадуро в 2019 году была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. Сегодняшняя ситуация в Боливарианской республике отличается. Повлиять на свержение Мадуро Запад не сможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Вашингтон признал победу оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса на выборах в Венесуэле.

    «Администрация Джо Байдена пытается раскачать ситуацию в Каракасе. Но, как мы видим, американские чиновники делают это без особого огонька. То есть Вашингтон пока не пытается упорно добиться смены режима в Венесуэле и устроить там госпереворот», – отметил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он напомнил о событиях 2019 года, когда на Николаса Мадуро была организована скоординированная атака со стороны США, Евросоюза и большинства стран Латинской Америки. «Сейчас Штаты так же признали оппозиционного кандидата победителем президентских выборов. Вместе с тем европейцы не смогли договориться о совместном заявлении с критикой итогов голосования, поскольку Венгрия наложила вето», – указал собеседник.

    «Что касается Латинской Америки, то там наблюдается довольно серьезный раскол, – продолжил Дудаков. – Страны региона, где у власти находятся либо правые, как в Аргентине, либо прозападные либералы, как в Чили, не признали результаты выборов. Но это не те игроки, от которых зависит будущее Каракаса», – уточняет он.

    «Венесуэле важнее сохранить хорошие отношения в первую очередь с основным торговым партнером – Бразилией, а также с Мексикой. В двух этих странах у власти левоцентристы, которые заняли нейтральную позицию. Тем не менее они призывают Мадуро обнародовать протоколы по итогам выборов и закрыть этот вопрос», – отметил политолог.

    Он также напомнил о массовых протестах, которые начались в Венесуэле после объявления результатов голосования. «В 2019 году они тоже проходили, но сейчас эти акции не такие многочисленные. Я сомневаюсь, что Западу совместно с региональными игроками удастся добиться смены власти в Венесуэле. Если Мадуро удержался пять лет назад, то удержится и сейчас», – заключил Дудаков.

    Ранее США официально признали победу оппозиции на президентских выборах в Венесуэле. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, Штаты поздравили оппонента Николаса Мадуро, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, с успешно проведенной электоральной кампанией. Вашингтон также поддержал процесс восстановления демократических норм в стране и заявил о готовности «рассмотреть пути его укрепления совместно с международными партнерами».

    В документе отмечается, что подсчет голосов национальным избирательным советом оказался «глубоко ошибочным», поскольку оглашенные им результаты «не отражают волю венесуэльского народа». Победу Мадуро дипведомство называет «бездоказательной». При этом опубликованные оппозицией подсчетные бланки, согласно которым лидером гонки стал Уррита, США признают действительными.

    Госдепартамент также подверг критике «необоснованные обвинения» Мадуро в адрес сторонников его оппонента. По мнению ведомства, данные действия правительства Венесуэлы являются «недемократической попыткой подавить политическое участие» граждан в жизни страны.

    На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что беспорядки в Боливарианской республике проходят по причине поражения «ставленника» США. По его словам, Штаты действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики Белого дома.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    Лукьянов: Обмен заключенными – примета устоявшейся конфронтации, а не снижения напряженности
    @ Sofia Sandurskaya/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал странными предположения, что обмен заключенными, состоявшийся в Турции, может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности.

    «Это не так. Обмен – примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну. Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим. Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией, освобождены три американца и один обладатель грин-карты.

    Коментарии (2)
    2 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко: Байден не имел отношения к сделке по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к обмену заключенными между Россией и странами Запада, работали только спецслужбы, он пытается «набивать» на этом авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко сообщил, что обмен организовывали исключительно спецслужбы стран, дипломаты не привлекались. По его словам, Белоруссия также внесла свой посильный вклад, передает ТАСС со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (4)
    1 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    В Москву прилетел самолет с освобожденными в ходе обмена россиянами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Анкары в аэропорт Внуково в Москве прибыл самолет летного отряда «Россия» с освобожденными в ходе обмена заключенными российскими гражданами.

    В числе вернувшихся – российские граждане, находившиеся в заключении в разных странах НАТО, сказал источник РИА «Новости».

    Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

    Также в Россию возвращен отбывавший пожизненный срок в Германии россиянин, «известный под фамилией Красиков», заключил собеседник.

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами.

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    2 августа 2024, 07:03 • Новости дня
    Байден встретил освобожденных по обмену американцев

    Освобожденные по обмену американцы прибыли в США, где их встретил Джо Байден

    Tекст: Вера Басилая

    Группа американцев, освобожденных в результате обмена, прибыли в США на авиабазу Эндрюс, где их вышел встречать американский президент Джо Байден и виец-президент Камала Харрис.

    Встречать журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана и редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана иноагентом в России) Алсу Курмашеву прибыли Байден, Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники, передает РИА «Новости».

    В общей сложности Россия освободила 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян.

    Напомним, в четверг вечером самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары. Граждан лично встретил президент Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Володин обвинил США во «лжи и провокации» из-за беспорядков в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в Венесуэле руками «прикормленной Белым домом» оппозиции происходят из-за проигрыша на выборах в Венесуэле ставленника США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале заявил, что действующие власти Венесуэлы допустили на выборы президента оппозицию, поддерживаемую США, потому что стремились к компромиссу и переговорам обещавшим отменить санкции США.

    «Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом», – отметил Володин, добавив, что выборы прошли не с тем результатом, которого хотел Вашингтон.

    Он отметил, что беспорядки в Каракасе произошли из-за того, что «ставленник США» проиграл.

    Володин обратил внимание, что из происходящего в Венесуэле стоит сделать вывод, что Вашингтон играет по своим правилам, стремится сохранить гегемонию, для США неприемлем другой результат, кроме победы их кандидата.

    По его словам, США действуют при помощи «лжи, провокации, двойных стандартов», а достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми  методами политики Вашингтона.

    Ранее США поздравили венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа «с успешной избирательной кампанией», официально признав его победителем выборов президента.

    Венесуэльская оппозиция и несколько стран не признали Николаса Мадуро победителем президентских выборов в стране, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.

    В свою очередь Мадуро обвинил иностранные СМИ в провоцировании гражданской войны в Венесуэле.

    Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

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    2 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Песков заявил, что переговоры по Украине и обмен заключенными строятся на разных принципах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обмен заключенными между Россией и США, а также урегулирование ситуации на Украине представляют собой разные направления работы и не основываются на одних и тех же принципах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, если говорить о ситуации в Украине, то это абсолютно другая тема, передает ТАСС.

    «Здесь действуют совершенно другие принципы, связанные с национальными интересами нашей страны и вопросами национальной безопасности», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии российских и американских спецслужб и данная работа продолжится.

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    2 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Песков назвал абсурдом обвинения в пополнении арестами «обменного фонда»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными и неоправданными обвинения, что Россия якобы пополняет необоснованными арестами свой «обменный фонд», и предложил ответить США, какие цели они преследуют, задерживая россиян.

    По его словам, тех, кто обвиняет Россию, следует спросить об отношении к постоянным арестам россиян за рубежом, особенно в США.

    «Какие цели преследуют США для этого? Поэтому, конечно, это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения», – цитирует ТАСС Пескова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что обмен заключенными показал разные принципы России и Запада.

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