В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

Tекст: Анастасия Куликова

«Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.