Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.3 комментария
Суд дал 23 года колонии выжившему участнику захвата в ростовском СИЗО по первому делу
Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии Даниила Камнева – выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО – по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска.
Уголовное дело Камнева, которого обвиняют в захвате заложников в ростовском СИЗО в июне 2024 года, о подготовке теракта в здании ОМВД Кисловодска слушается в Южном окружном военном суде, в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить фигуранту 28 лет колонии, передает ТАСС.
Как сказал судья, суд постановил признать Камнева виновным и назначить ему 23 года колонии.
По версии следствия, в 2019 году Камнев вступил в признанное экстремистским и запрещенное в РФ международное религиозное объединение «Ат-Такфир валь-Хиджра*» в Кисловодске, в начале марта 2021 года решил взорвать здание отдела МВД Кисловодска.
Ранее сообщалось, что один из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Каменев выжил и находится в больнице.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ