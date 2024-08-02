Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.10 комментариев
В Турции заблокирован Instagram
Власти Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram
Доступ к соцсети Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской) был заблокирован утром по решению Совета по технологиям и коммуникациям, сообщил регулятор.
В Турции с утра оказалась недоступна соцсеть Instagram* (запрещена в России, принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской). Сообщается, что невозможно зайти на свои странички ни с мобильников, ни с компьютеров, передает РИА «Новости».
Газета Birgun не исключает, что это может быть связано с блокировкой социальной сетью соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает ТАСС.
Ранее в Турции в пятницу был объявлен траур после убийства Хании.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ