Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
ВЦИОМ выяснил, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США
ВЦИОМ: Более трети россиян проголосовали бы за Трампа на выборах президента США
Более трети (37%) россиян проголосовали бы за экс-президента США Дональда Трампа, если бы могли участвовать в выборах, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, за вице-президента страны и кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис были бы готовы отдать свой голос всего 8% россиян, пишут «Известия».
Кроме того, 40% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 15% затруднились выбрать, за кого гипотетически они бы отдали свой голос, а за выборами следит более половины опрошенных.
Отмечается, что внимательнее всего за выборами в США наблюдают респонденты старше 60 лет (66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), а также те граждане, у кого есть высшее образование (63%).
Согласно опросу, национальные интересы России в этой ситуации не играют роли: по мнению половины опрошенных, исход президентских выборов в США не имеет для нашей страны никакого значения, передает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что половина американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, она немного опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа.