ВЦИОМ выяснил, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента США

ВЦИОМ: Более трети россиян проголосовали бы за Трампа на выборах президента США

Tекст: Дарья Григоренко

По данным опроса, за вице-президента страны и кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис были бы готовы отдать свой голос всего 8% россиян, пишут «Известия».

Кроме того, 40% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 15% затруднились выбрать, за кого гипотетически они бы отдали свой голос, а за выборами следит более половины опрошенных.

Отмечается, что внимательнее всего за выборами в США наблюдают респонденты старше 60 лет (66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), а также те граждане, у кого есть высшее образование (63%).

Согласно опросу, национальные интересы России в этой ситуации не играют роли: по мнению половины опрошенных, исход президентских выборов в США не имеет для нашей страны никакого значения, передает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что половина американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, она немного опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа.