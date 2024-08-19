Четвертый заезд «Территории смыслов» впервые объединил лидеров молодежи из 65 стран

Tекст: Дарья Григоренко

Открытие заезда посетили высокопоставленные гости, среди которых вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул важность форума как площадки для диалога и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран. Чернышенко отметил, что форум способствует достижению национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – созданию условий для реализации потенциала каждого человека.

«Я рассчитываю, что открытый живой диалог ребят из разных стран даст возможность не только обменяться идеями, но и подружиться, завести новые знакомства. Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений. Нам необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего, нашей молодежью. И я уверен, что ваши инициативы и проекты, которые вы будете обсуждать, действительно помогут изменить мир к лучшему», – подчеркнул вице-премьер.

От лица Федерального агентства по делам молодежи на церемонии открытия заезда выступил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. В своем приветственном слове он подчеркнул, что заезд «Единство» – особенный для форума, так как это одна из ценностей Росмолодежи – вместе мы можем больше.

«Сейчас мир находится в сложной ситуации, и для построения справедливого многополярного мира нам нужно объединиться. Мы заинтересованы в создании лучших возможностей для самореализации молодежи в России, открыты к тому, чтобы делиться своими решениями со всем миром, и хотим вместе договариваться об обмене лучшими решениями».

В ходе своего выступления Дамир Фаттахов также добавил, что в этом году в России появится Национальный проект «Молодежь и дети». Одним из флагманских федеральных проектов в нем станет «Россия в мире», посвященный международной повестке.

Соорганизатором международной смены является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. В своем обращении к участникам советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», архитектор смены «Территория многополярного мира» Даниил Бисслингер отметил важность участия молодых людей в создании многополярного справедливого мира.

Одним из ключевых событий заезда стала встреча с доктором политических наук Александром Дугиным, который рассказал о проблемах современного миропорядка и перспективах его развития.