Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Четвертый заезд «Территории смыслов» впервые объединил лидеров молодежи из 65 стран
На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» состоялось открытие четвертого заезда «Единство/We are together», объединивший более 500 лидеров молодежных организаций из 65 стран. Участники обсудили актуальные вопросы международной повестки, в том числе построение многополярного мира и роль молодежи в его формировании.
Открытие заезда посетили высокопоставленные гости, среди которых вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул важность форума как площадки для диалога и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран. Чернышенко отметил, что форум способствует достижению национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – созданию условий для реализации потенциала каждого человека.
«Я рассчитываю, что открытый живой диалог ребят из разных стран даст возможность не только обменяться идеями, но и подружиться, завести новые знакомства. Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений. Нам необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего, нашей молодежью. И я уверен, что ваши инициативы и проекты, которые вы будете обсуждать, действительно помогут изменить мир к лучшему», – подчеркнул вице-премьер.
От лица Федерального агентства по делам молодежи на церемонии открытия заезда выступил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. В своем приветственном слове он подчеркнул, что заезд «Единство» – особенный для форума, так как это одна из ценностей Росмолодежи – вместе мы можем больше.
«Сейчас мир находится в сложной ситуации, и для построения справедливого многополярного мира нам нужно объединиться. Мы заинтересованы в создании лучших возможностей для самореализации молодежи в России, открыты к тому, чтобы делиться своими решениями со всем миром, и хотим вместе договариваться об обмене лучшими решениями».
В ходе своего выступления Дамир Фаттахов также добавил, что в этом году в России появится Национальный проект «Молодежь и дети». Одним из флагманских федеральных проектов в нем станет «Россия в мире», посвященный международной повестке.
Соорганизатором международной смены является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. В своем обращении к участникам советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», архитектор смены «Территория многополярного мира» Даниил Бисслингер отметил важность участия молодых людей в создании многополярного справедливого мира.
Одним из ключевых событий заезда стала встреча с доктором политических наук Александром Дугиным, который рассказал о проблемах современного миропорядка и перспективах его развития.