Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Республиканцы обвинили Байдена в злоупотреблении властью
NYP: Республиканцы обвинили Байдена в злоупотреблении властью
Республиканская партия США обвинила действующего американского лидера Джо Байдена в преступлениях, заслуживающих импичмента, пишет New York Post со ссылкой на отчет трех комитетов Конгресса США.
В документе, насчитывающем 291 страницу, содержатся обвинения против Байдена, такие как злоупотребление властью, препятствование работе Конгресса и коррупция, «от которых отцы-основатели стремились защититься при разработке положений об импичменте в конституции», пишет NYP, передает РИА «Новости».
В отчете, по данным издания, также утверждается, что Байден вместе с сыном Хантером и братом Джеймсом вели «теневые бизнес-сделки», а впоследствии пытались скрыть это, сопротивляясь надзору со стороны Конгресса.
Американский лидер также якобы общался с зарубежными покровителями своей семьи из ряда стран, в том числе Китая, Казахстана, России и Украины, говорится в докладе, пишет газета.
Кроме того, в отчете Белый дом обвиняется в препятствовании проведения расследования Конгрессом в отношении Байдена, следует из публикации.
Ранее спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена.