Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин. По словам Лаврова, «другие официальные представители Вашингтона и Лондона и некоторых европейских столиц заявляли, что Украина сама решает, как защищать свой суверенитет, а немцы дошли до того, что заявили: «Когда мы передали наше оружие Украине – это уже не наше, это украинское оружие, мы никакого отношения к этому не имеем», передает ТАСС.

«Позорно, я считаю, – сказал он. – Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведенную ему миссию, и говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители. Им уже ищут замену. Видите, как начинают его уже в этой прессе – в немецкой, американской – потихонечку сливать и создавать образ неудачника».

Кроме того, Лавров добавил, что позиция западных стран по атаке Украины на Курскую область позорна, она говорит об их отчаянии и неспособности Владимира Зеленского выполнить «миссию», отведенную ему Западом.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон.