Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
Лавров: Запад ищет замену Зеленскому, его уже «сливают» в СМИ
Запад уже начал искать замену Владимиру Зеленскому на пост президента Украины, поэтому его «сливают» в СМИ, представляя неудачником, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин. По словам Лаврова, «другие официальные представители Вашингтона и Лондона и некоторых европейских столиц заявляли, что Украина сама решает, как защищать свой суверенитет, а немцы дошли до того, что заявили: «Когда мы передали наше оружие Украине – это уже не наше, это украинское оружие, мы никакого отношения к этому не имеем», передает ТАСС.
«Позорно, я считаю, – сказал он. – Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведенную ему миссию, и говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители. Им уже ищут замену. Видите, как начинают его уже в этой прессе – в немецкой, американской – потихонечку сливать и создавать образ неудачника».
Кроме того, Лавров добавил, что позиция западных стран по атаке Украины на Курскую область позорна, она говорит об их отчаянии и неспособности Владимира Зеленского выполнить «миссию», отведенную ему Западом.
Ранее Лавров заявил, что Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон.