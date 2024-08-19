Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.3 комментария
Лавров указал на вероятную причастность США к вторжению ВСУ в Курскую область
Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без США
Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.
Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.
«А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.
Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.