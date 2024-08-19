Лавров указал на вероятную причастность США к вторжению ВСУ в Курскую область

Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без США

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

«А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.