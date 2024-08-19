Грузия обвинила Национальный фонд демократии США в финансировании антигосударственных проектов

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы продолжим задавать легитимные вопросы, почему поступающие из-за рубежа средства направляются на такие исследования и проекты, которые не нужны для развития страны и уже много лет создают опасность стабильности Грузии», – сказала зампред правительства, сообщает Общественное ТВ – «Первый канал».

«На средства из-за рубежа через Национальный фонд демократии профинансированы ложные исследования», – сообщила она.

В частности, как заявила Теа Целукиани, речь о том, что «якобы (почетный председатель правящей «Грузинской мечты», бывший премьер-министр) Бидзина Иванишвили ведет какую-то активность в России».

Вице-премьер сообщила, что «исследование не опиралось на факты и было ложным».

По ее словам, важно, чтобы поступающие из-за рубежа финансы использовались на «те цели, за которые платят иностранные налогоплательщики, а не иначе».

«Бидзина Иванишвили был, есть и будет гарантом стабильности и мира в Грузии», – сказала она.

Власти Грузии заявляли, что приняли критикуемый Западом закон «О прозрачности иностранного влияния» именно для того, чтобы не допустить вмешательства во внутренние дела страны. Ранее правящая в Грузии «Грузинская мечта» назвала «бесстыдной ложью» сообщения о том, что почетный глава партии приобрел несколько месяцев назад собственность в России. Исследования и публикации на этот счет профинансировали западные доноры, такие как фонд «Открытое общество», Национальный фонд демократии Америки, Агентство международного развития США, Международное агентство сотрудничества Швеции и так далее.