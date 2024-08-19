Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.2 комментария
Грузия обвинила Национальный фонд демократии США в финансировании антигосударственных проектов
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о претензиях Грузии к Национальному фонду демократии США, который «финансирует антигосударственные проекты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Мы продолжим задавать легитимные вопросы, почему поступающие из-за рубежа средства направляются на такие исследования и проекты, которые не нужны для развития страны и уже много лет создают опасность стабильности Грузии», – сказала зампред правительства, сообщает Общественное ТВ – «Первый канал».
«На средства из-за рубежа через Национальный фонд демократии профинансированы ложные исследования», – сообщила она.
В частности, как заявила Теа Целукиани, речь о том, что «якобы (почетный председатель правящей «Грузинской мечты», бывший премьер-министр) Бидзина Иванишвили ведет какую-то активность в России».
Вице-премьер сообщила, что «исследование не опиралось на факты и было ложным».
По ее словам, важно, чтобы поступающие из-за рубежа финансы использовались на «те цели, за которые платят иностранные налогоплательщики, а не иначе».
«Бидзина Иванишвили был, есть и будет гарантом стабильности и мира в Грузии», – сказала она.
Власти Грузии заявляли, что приняли критикуемый Западом закон «О прозрачности иностранного влияния» именно для того, чтобы не допустить вмешательства во внутренние дела страны. Ранее правящая в Грузии «Грузинская мечта» назвала «бесстыдной ложью» сообщения о том, что почетный глава партии приобрел несколько месяцев назад собственность в России. Исследования и публикации на этот счет профинансировали западные доноры, такие как фонд «Открытое общество», Национальный фонд демократии Америки, Агентство международного развития США, Международное агентство сотрудничества Швеции и так далее.