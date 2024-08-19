В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
Социолог: Украинцы все больше выступают за мирные переговоры с Россией
Украинский социолог Владимир Ищенко заявил о росте числа граждан Украины, которые осознают невозможность возвращения всех территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией.
Ищенко в интервью Berliner Zeitung выразил мнение, что украинское общество постепенно меняет свое отношение к конфликту с Россией. По его словам, все больше граждан понимают, что военное решение проблемы не представляется возможным, и начинают склоняться к поиску мирного урегулирования. Социолог подчеркнул, что хотя сторонников переговоров пока не большинство, их число неуклонно растет, передает РИА «Новости».
Ищенко также обратил внимание на результаты социологических опросов, свидетельствующие об усталости украинского общества от конфликта. В качестве примера он привел данные о низкой явке граждан на регистрацию в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Несмотря на ужесточение законодательства, менее 40% украинцев обновили свои данные, а среди мужчин, проживающих за границей, этот показатель еще ниже.
В понедельник врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что попытки украинских войск прорваться вглубь остаются безуспешными уже несколько дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.