Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.10 комментариев
Цены на нефть начали снижаться
Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне переговоров по сектору Газа
Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться: трейдеры оценивают результаты переговоров по прекращению огня в секторе Газа, ожидая дальнейших действий сторон.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 снижается на 0,24%, до 79,49 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 75,31 доллара, передает РИА «Новости».
«Трейдеры отслеживают усилия США по обеспечению прекращения огня в десятимесячном конфликте между Израилем и поддерживаемым Ираном движением ХАМАС», – отмечает Bloomberg.
При этом ситуация в регионе при этом продолжает оставаться напряженной. Эксперты указывают на волатильность цен в условиях неопределенности: «В ближайшей перспективе волатильность, скорее всего, останется повышенной, так как рынки остаются в состоянии готовности к возможным ответным мерам со стороны Ирана», – цитирует агентство инвестиционного стратега Standard Chartered Plc в Сингапуре Хань Чжун Ляна.
Отметим, в совместном заявлении Египта и, Катара США, опубликованном канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня.